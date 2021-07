Tras rumores de infidelidad, así fue el romántico viaje de Andrea Legarreta con Erik Rubín en Nueva York

la pareja lució contenta en Nueva York (Foto: IG @andrealegarreta)

Tras la filtración de unas fotos sobre la supuesta infidelidad de Erik Rubín a Andrea Legarreta, el matrimonio no sólo aclaró los rumores, sino que reapareció en un romántico y familiar viaje que tuvieron en Nueva York.

Fue Andrea Legarreta quien publicó a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías en donde se muestra muy abrazada y sonriente con su esposo. También se le puede ver acompañada de sus hijos.

“#LittleIsland Visitando en familia esta hermosa “Isla” hecha de concreto que parece flotar sobre el río Hudson. Formada por más de 100 columnas en forma de tulipanes y rellenas de tierra, pasto y flores. Es uno de los sitios más nuevos para visitar en #NY Un espacio para disfrutar también espectáculos artísticos y más! #TiempoEnFamilia #MisAmores”, dice el post de la conductora de Hoy.

Ante las imágenes, algunos seguidores de la artista no tardaron en reaccionar y aclamaron la alegría que mostraba Legarreta.

“Que bueno que las vacaciones la pases con tu familia, sin lugar a dudas la familia es el regalo mas grande que Dios nos ha dado. Muy guapxs todxs. Dios Bendiga siempre tu bonita familia” o “Tu cara de felicidad infinita disfrutando lo que te hace más feliz que es compartir con tus grandes amores y viajar! Amo verlos unidos, disfrutando, felices y amándose!” fueron algunos de los comentarios que hicieron sus fans.

La familia se ha mostrado feliz (Foto: andrealegarreta / Instagram)

Cabe recordar que durante toda su relación romántica, Andrea Legarreta y Erik Rubín se han visto envueltos en el escándalo, pues se ha llegado a rumorar que el amor entre ambos no es tan sólido como lo hacen ver.

En este sentido, a finales de junio se viralizaron las polémicas imágenes: el ex integrante de Timbiriche disfrutaba de una noche de diversión al lado de una guapa joven en Cancún, Quintana Roo, en la que la conductora de Hoy brilló por su ausencia.

Andrea Legarreta y su esposo han sido duramente criticados (Foto: @erikrubinoficial / Instagram)

En cuestión de horas, las capturas corrieron como reguero de pólvora por las redes sociales y para muchos significaron un posible quiebre al interior de una de las parejas más queridas en la industria del entretenimiento mexicano, y es que han sabido sortear los embates de la industria, las críticas, abortos y hasta los conflictos derivados del tiempo.

Para acabar con el escándalo, tanto Andrea como Erik dieron la cara y explicaron qué es lo que pasó aquella noche y de paso dieron una cátedra de cómo han logrado mantenerse unidos en una relación cimentada en el amor de pareja y al lado de sus hijas.

Pero a unos días de la controversia, el mismo intérprete de Cuando mueres por alguien o Tu voz explicó que tras la difusión de las polémicas fotos recibieron diversos ataques, principalmente sus hijas, lo que los llevó a pronunciarse sobre el caso y la situación que vive al interior de su matrimonio con Andrea Legarreta.

En entrevista con Ventanenado, explicó que se encontraba en una cena con algunos amigos en la que incluso estuvo presente su padre, pero todo se distorsionó: “Andrea sabe quién soy yo, conmigo no tiene ningún problema y nos da flojera que se arme un revuelo. Al principio no le di importancia y me reí, sí me dio risa, pero después lo empiezan a subir a todos lados y comienzan a atacar a mis hijas, en qué mente debes tener para atacar a una niña y ella qué”.

