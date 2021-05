“No paraba de besarme”: el desconocido coqueteo de María Félix y Andrés García

Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial // Fundación María Félix

A pesar de estar alejado de los medios desde hace años, el actor Andrés García ha estado en el foco de los medios por sus recientes declaraciones en entrevistas que ha dado. Desde la cercana relación que tuvo con el papá de Luis Miguel, el controversial Luisito Rey, sus enfrentamientos con la ley, la revelación del número de mujeres con las que ha compartió intimidad, y la poca cercanía que tiene con sus hijos, Leonardo y Andrea Garcia.

El pasado 30 de abril del presente año, a través de su homónimo canal de YouTube, en su entrega más reciente, el actor habló sobre la discreta relación que mantuvo con la emblemática y legendaria actriz María Félix.

“La Doña y yo nos queríamos mucho, nos gustábamos mucho, y siempre tuvimos ganas el uno del otro. A mí me daba pena porque a ella le valía madr*s; ella estaba con su marido, se paraba y venía y me agarraba, me besaba y me apapachaba y no paraba de apapacharme y de besarme”, comentó el actor.

María Félix fue una de las actrices más reconocidas a nivel mundial, no sólo por su enorme belleza, sino también por el gran carácter que tenía, tanto con los medios de comunicación como en los papeles que tuvo la dicha de interpretar. Fue una diva y se convirtió en un referente de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano. Algunas de las películas en las que participó fueron: Enamorada (1946), del icónico director Emilio “El Indio” Fernández, Tizoc: amor indio (1957), Doña Barbara (1943), película por la cual adoptó el pseudónimo de La Doña, ya que su carácter no estaba tan alejado del drama; Maclovia (1943), entre otras. En 1970 decidió alejarse del séptimo arte para vivir y disfrutar de su legado.

“Tanta y tan intensa es su hermosura, que duele”, de esta manera se refirió a ella el poeta y dramaturgo francés, Jean Cocteau, cuando la conoció.

El 8 de abril del 2002, María Félix falleció de un infarto mientras dormía.

Entre sus declaraciones, Andrés García comentó que en más de una ocasión él le expresó a la diva del cine mexicano que no quería tener ningún tipo de problema con su marido, a lo que, según el actor, ella le respondía: “No, que vaya y chingu* a su madre”.

“El marido que fuera, me tocó con varios maridos encontrarme con ella y al rato me daba pena por se olvidaba de ellos, se venía a darme abrazos, a platicar, y el otro sentado allá solo”, detalló el actor que diera vida a Pedro Navajas en la década de los 80 sobre los encuentros públicos que tenía con La Doña y sus maridos.

A pesar de todas las declaraciones que se ven en el vídeo, Andrés García en ningún momento especificó si hubo algún encuentro íntimo con María Félix .

Para cerrar el tema, el actor habló sobre La Doña: “Era una gran mujer, una gran señora, un encanto de mujer con un atractivo maravilloso a pesar de que ella era un poco mayor que yo, eso no importaba para que yo sintiera un gran atracción hacia ella”.

Actualmente el actor se encuentra viviendo en su casa en Pie de la Cuesta en Acapulco, lugar donde se han llevado a cabo las últimas entrevistas que ha dado y también donde graba los videos para su canal de YouTube. En estos videos narra anécdotas de su vida personal y familiar.

