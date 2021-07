Quién fue el actor argentino que puso en riesgo el romance de Jorge Negrete y Gloria Marín

El argentino Hugo del Carril puso en riesgo la relación entre Jorge Negrete y Gloria Marín (Fotos: Twitter @MauroSantonii // INAH)

Jorge Negrete y Gloria Marín fueron una de las parejas que, tanto en las películas como en la vida cotidiana, marcaron un parteaguas en la Época de Oro del cine mexicano. Rodeados de rumores y sin el consentimiento de la madre del Charro Cantor, la pareja vivió su amor en unión libre, pero siempre firmes al lazo amoroso que los unía.

Negrete siempre trató que Gloria Marín figurara a su lado en toda película que fuese posible, pues desde que se conocieron en 1941 durante la filmación de Ay, Jalisco, no te rajes, el también cantante se enamoró profundamente de la actriz.

Sin embargo, no fue así, pues durante las grabaciones de la película El Socio, película que protagonizó Marín, Negrete y la actriz se distanciaron, ya que ambos se encontraban en proyectos diferentes. En dicha película Gloria conoció al actor y cantante argentino Hugo del Carril, con quien se dice, constantemente salía.

Marín del Carril llevaron su relación fuera de los sets (Foto: Twitter/@Diezmartinez)

Se comenta que Marín y Del Carril mantuvieron una muy buena relación fuera de los estudios de grabación, al grado de que la prensa aseguraba que Negrete y Gloria habían terminado su relación, ya que eran menos las veces que se les veía juntos.

Durante una de las giras de El Charro Cantor por Latinoamérica, mientras pasaba por Argentina, tuvo la oportunidad de cenar con el músico de tango Mariano Mores, al cual le cuestionó sobre el estado de Hugo del Carril, a lo que Mores le respondió: “Estupendamente, parece que se ha enamorado de Gloria Marín”.

Cuando Negrete regresó a México fue recibido por Marín, la cual organizó un brindis en su casa. Entre los invitados se encontraba Del Carril, quien al momento de la llegada de los actores decidió irse, pues Gloria le había asegurado ya no tenía ninguna relación con el protagonista de Dos tipos de cuidado.

Ante la confesión de Mores y la presencia de Hugo del Carril en la fiesta de su llegada, Marín le comentó a Negrete que el argentino había levantado falsos en su contra. El inmenso amor que Jorge le tenía a Gloria hizo que superara esa etapa de su relación.

El Socio estuvo bajo la dirección de Roberto Gavaldón (Foto: Twitter/@GloriaCine)

Entre 1938 y 1952, Gloria Marín y Jorge Negrete interpretaron juntos 11 películas, a través de las cuales pudieron mostrar el amor que se tenían como pareja. Gracias a la cinta Si Adelita se fuera con otro, en 1948 Gloria fue nominada por su gran actuación junto al Charro Cantor a los Premios Ariel.

A lo largo de su historia de amor de película, los actores adoptaron a una niña, Gloria Virginia, pero esto no detuvo los roces que para 1951 ya comenzaban a parecer entre la pareja. Nunca se casaron, vivieron juntos en unión libre, pero siempre hablaron ante los medios de su “matrimonio” y, en 1952, de su “divorcio”.

La ruptura entre los artistas se veía venir, pues ambos estaban gozando del éxito que sus carreras les había acarreado y cada quien había comenzado a tener sus actividades en solitario, mientras Negrete estaba viajando por el mundo, Gloria se quedaba en casa a cuidar de su hija; mientras Negrete estaba en casa, Gloria estaba de gira.

Jorge Negrete hizo público que lamentaba mucho no sentirse más enamorado de Marín, por lo que su ruptura era irreversible. Aceptó que admiraba mucho a su ex pareja, pero no sentía nada más por ella y decidieron “divorciarse”, dejando a cargo a Gloria de su hija.

