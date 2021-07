Ex conductor de “Hoy” anunció que será padre: “Estamos muy contentos y emocionados”

Arturo Macías, quien salió de "Hoy" hace algunos meses, anunció que será padre (Foto: captura de pantalla de Instagram @programahoy)

Arturo “El Turry” Macías anunció que su familia se hace más grande pues su esposa Jessy García lleva en su vientre a su futuro hijo.

El ex conductor de Hoy, que se fue repentinamente después de haber sido acusado de acoso sexual, este viernes anunció con mucha emoción a través de sus redes sociales que próximamente será padre, aunque no reveló el sexo de su bebé ni cuántos meses de embarazo tiene su pareja.

“Hey familia y amigos, estamos muy contentos de compartirles esta súper noticia que mi hermosa esposa Jessy García y yo vamos a ser papas! Estamos muy contentos y emocionados”, escribió el locutor de radio en una publicación de Instagram.

En la imagen compartida se encuentra la ecocardiografía del bebé de Macías y el texto: “Hola, les quiero avisar que estoy preparándome para llegar a este mundo, así que mi mamá Jesy y mi papá Arturo me están esperando... Espero con mucha emoción verlos a todos muy pronto”.

El locutor dio la noticia con emoción y recibió felicitaciones de algunos de sus compañeros, aunque ninguno perteneciente a "Hoy" (Foto: Instagram/@arturomaciasoficial)

El “Turry” Macías se ha mantenido lejos de Hoy y la televisión en general desde que fue acusado por la actriz Laura Pons de haber sido víctima de acoso sexual a manos del locutor, quien siempre negó las acusaciones, sin embargo, fue suspendido del programa del cual era voz y no ha vuelto a estas actividades.

Fue el pasado 24 de marzo cuando durante una entrevista para el programa Ventaneando, la actriz reveló que cuando tenía 17 años, el locutor la invitó a una salida al cine, pero cambió el rumbo y la obligó a entrar a un motel.

La actriz contó que el locutor se aprovechó de su situación y de la confianza que le tenía su familia, y admitió que no se explica cómo es que sus padres la dejaron salir con él. Durante el programa relató como pasó por esta experiencia.

Arturo Macías salió de "Hoy" por haber sido acusado de acoso sexual por la actriz Laura Pons (Foto: Instagram de Arturo Macías y Laura Pons)

Laura explicó cómo fue la propuesta de ‘Turry’ Macías: “Como dicen por ahí, pues nada es gratis en esta vida, y él me dijo: ‘Vamos a comer y al cine, como amigos, a pasar un rato y nada más’ (...) Dentro de su auto me dijo ‘¡Ay no Lau!, mejor vamos a otro lado a cotorrear, a pasarla bien’. Y yo ‘bueno, ¿a dónde me va a llevar?’, y pues mi sorpresa fue que me llevó a un motel”

A pesar de que Pons se negó a ir y se lo expresó claramente, el locutor terminó llevándola al lugar. “Dentro del auto le dije ‘no Arturo, no quiero ir’, y yo me sentí asustada. Se quitó la ropa, en un momento se desvistió por completo, de hecho, enfrente de mí, y era la primera vez que yo veía un hombre desnudo. Y él se metió a un jacuzzi y me dijo ‘vente Laura’”, expresó.

Después de que las acusaciones fueran dadas a conocer en público, Macías se defendió asegurando que entre él y la actriz existía una buena amistad de la cual él supuestamente nunca habría buscado nada más, incluso dijo haber disfrutado de varios eventos juntos con los que se comprobaría su inocencia.

Arturo "El Turry" Macías era la voz del programa "Hoy" hasta el pasado marzo (Foto: captura de pantalla de Instagram @arturomaciasoficial)

A pesar de ello, Pons anunció que levantó su denuncia formal en contra de Macías y que varias mujeres la habían contactado a través de sus redes sociales para hacerle saber que supuestamente no sería la única víctima.

SEGUIR LEYENDO: