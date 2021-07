El día que Ernesto Zedillo despidió al Tigre Azcárraga

Emilio Azcárraga Milmo y Ernesto Zedillo llevaron su relación más allá de lo político, pues el ex presidente de México incluso lo llamaba públicamente "amigo" (Foto: Cuartoscuro)

La muerte de Emilio Azcárraga Milmo fue un gran golpe no sólo para el imperio que había formado junto a su familia, sino también para quienes eran cercanos al empresario. Aquel miércoles 16 de abril de 1997 grandes personajes de la historia de México lamentaron el fallecimiento de “El Tigre”, entre ellos el entonces presidente de México Ernesto Zedillo.

Azcárraga Milmo falleció en Miami, Estados Unidos, a causa de cáncer de páncreas, sus últimos días los pasó a bordo de su lujoso yate Eco, acompañado de su entonces pareja, Adriana Abascal. Su cuerpo fue incinerado en el país en el que se encontraba y a los dos días, la madrugada del 18 de abril, sus cenizas arribaron a territorio mexicano.

El sábado de esa misma semana fue su funeral en las instalaciones de Televisa San Ángel, en donde sólo estuvieron presentes algunos familiares, amigos y colaboradores de la familia Azcárraga.

"El Tigre" falleció en compañía de su entonces pareja, quien era 40 años más joven que él (Foto: Twitter / @PrimeraVoz_Mx)

Según informó el medio La Jornada, a las 11 de la mañana llegó el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León para presenciar la misa que ofició el sacerdote Marcel Marcial. A esta ceremonia, no pudo acceder nadie, más; fue un evento estrictamente cerrado.

“Al final del acto, el mandatario y su esposa Nilda Patricia Velasco de Zedillo, reiteraron sus condolencias a Emilio Azcárraga Jean, sucesor de su padre, como presidente ejecutivo del grupo empresarial en que laboran alrededor de 20 mil personas”, reportó el periodista del medio.

Dentro de los canales de la televisora se transmitió un breve mensaje que el entonces presidente compartió con el público, en donde expuso la cercanía que tenía con el empresario y a quien mostró su admiración por su trabajo con Grupo Televisa.

Ernesto Zedillo puso en evidencia su cercana relación con el ejecutivo más importante de Televisa y su familia (Foto: EFE/LeonardoMuñoz/Archivo)

”Muchas veces Emilio Azcárraga me dijo que esta empresa era tan grande no únicamente por su tecnología, por sus equipos, sino sobre todo era una gran empresa gracias a su gente, y yo sé que aquí la gente que él formó, la gente que se preparó bajo su dirección y su liderazgo, está y seguirá haciendo esto que, repito, no solamente es motivo de orgullo para quienes integran la empresa, sino para todos los mexicanos”, expresó el mandatario.

Y es que la relación entre ambos era tan cercana que desde que Azcárraga Milmo cayó enfermo y se le notificó al presidente, él estuvo al tanto de su salud, esperando que progresara para bien, según palabras de Miguel Alemán Velasco en entrevista con Jenaro Villamil, pues la relación iba más allá de lo empresarial o político.

Zedillo lamentó el fallecimiento de “El Tigre” finalizando su discurso diciendo: “A don Emilio Azcárraga, nuestro amigo, se le extrañará y se le recordará siempre, pero también sé que esta gran empresa, que es orgullo de todos los mexicanos, seguirá adelante”.

Al sepelio de Azcárraga Milmo acudieron algunas celebridades, además de sus cuatro hijos (Foto: Twitter/@PrimeraVoz_Mx)

Las cenizas del ex directivo de Grupo Televisa fueron depositas en la Basílica de Guadalupe, en donde nuevamente se ofició otra ceremonia, la cual fue abierta a todo público. Ahora los restos de Azcárraga Milmo y Vidaurreta descansan en el mismo lugar.

Entre los asistentes a esta segunda ceremonia religiosa estuvieron sus cuatro hijos, entre ellos Emilio Azcárraga Jean, además de Angélica María, Maribel Guardia, el hijo de “Cantinflas” Mario Moreno Ivanova y Ana Luisa Peluffo, entre otros artistas.

Según dijo Miguel Alemán Velasco, fue el mismo Zedillo quien llegó a Televisa unos meses antes de la muerte de “El Tigre” para asesorar personalmente a Emilio Junior tomando completamente las riendas de la televisora más importante de México. “El nuevo ‘Tigre’ es él”, habría dictado.

SEGUIR LEYENDO: