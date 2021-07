Esta es la razón por la que Tania Rincón ha sido criticada en redes sociales

La conductora Tania Rincón ha sido criticada en redes tras su salida del matutino ”Venga la Alegría" (Foto: Instagram/ @taniarin)

La reciente incorporación de la presentadora Tania Rincón al matutino de Televisa ha dividido opiniones entre sus fanáticos, pues mientras algunos celebraron su nueva participación en Hoy, otros han asegurado mediante redes sociales que no debió salir de Venga La Alegría, el programa de revista de la competencia de la televisora de San Ángel.

Pese a que su debut causó polémica por un comentario desatinado, Rincón no solo encendió los reflectores por eso, sino que ha sido criticada en redes sociales por el vestuario utilizado para conducir el programa en el que también participan Paul Stanley, Andrea Escalona, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Arath de la Torre y Andrea Legarreta.

Fue a través de las fotografías compartidas a través de su cuenta oficial de Instagram, que los internautas evidenciaron la diferencia y compararon los atuendos utilizados por la presentadora en Hoy y en el programa de Guerreros.

Algunos usuarios de Instagram señalaron que el vestuario de Tania Rincón en Hoy no la favorece (Foto: Captura de pantalla/ Instagram/ @taniarin)

“Tus zapatos son muy feos, usualmente me gustan todos tus zapatos, pero estos están horribles”, “Me encantas, Tania, pero qué feo te están vistiendo ahí”, “Lo malo de los programas en donde estás últimamente es que te visten muy feo”, “Te veías más bonita en Venga la Alegría”, “Pésimo tu vestuario” y “Te odia el de vestuario”, fueron algunos de los comentarios realizados por usuarios de Instagram en las fotografías donde Rincón ha mostrado los atuendos que ha utilizado durante la emisión de Hoy en la última semana.

Incluso, hubo televidentes que especularon que la decisión de vestir así a la presentadora de 34 años fue para no “opacar” a Galilea Montijo, quien durante la transmisión del programa de la mañana de este 22 de julio recordó a la exconductora de Venga la Alegría el vergonzoso comentario que realizó en su primer día en Hoy y apuntó: “Ya le lavamos la boca con jabón”.

Además, Galilea aprovechó una exclusiva para reafirmar que Tania Rincón perdió el certamen de “Nuestra Belleza México” en el año 2006, en el que también participó la modelo y reina de belleza Alejandra Espinoza.

La incorporación de Tania Rincón a "Hoy" ha creado opiniones divididas entre sus fanáticos (Foto: Instagram @taniarin)

Otras de las críticas que ha recibido Rincón por parte de sus seguidores, fue su decisión de abandonar el programa de TV Azteca, pues aseguraron que la conductora se veía más feliz en Venga la Alegría y coincidieron que llevaba una “mejor” relación con el elenco conformado por Capi Pérez, Sergio Sepúlveda, Ricardo Casares, Patricio Borghetti, Kristal Silva y Penélope Menchaca, entre otros.

“Me agradaba más su energía y su vibra en Venga la Alegría, era más auténtica”, “Desde que estás en Televisa no eres de mis favoritas”, “Te sienta más VLA con Capi Pérez”, “Hermosa, pero te veía más feliz en VLA”, “Nomás no encajas, la verdad está de flojera”, “No encajas porque eres más inteligente y esa gente no lo es” y “Un talento como el tuyo no debería estar en un programa tan chafa como Hoy”, son algunos de los comentarios que recibió rincón en sus redes sociales.

Los vestuarios de la conductora desataron críticas en redes sociales (Foto: Captura de pantalla/ Instagram @taniarin)

Antes de que Tania fuera parte de los nuevos conductores de Hoy, Rincón regresó al reality Guerreros, el cual conduce junto a Mauricio Barcelata, pues logró superar su contagio por COVID-19.

“Qué bendición poder estar de regreso en mi trabajo que amo y disfruto. Atesorando más que nunca la salud y deseando que esta semana ya todos los Guerreros se reincorporen. A seguir cuidándonos mucho para que pronto se acabe este bicho. Gracias por el cariño me siento muy querida y afortunada”, expresó la conductora a través de sus redes sociales al anunciar su regreso.

