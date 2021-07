“Es la primera vez que voy a hablar”: Gloria Trevi contó detalles de su bioserie

Gloria Trevi fue reconocida este año en la ceremonia "Premios lo nuestro" por su trayectoria como cantautora (Foto: Instagram/@gloriatrevi)

Gloria Trevi había confirmado la realización de su serie biográfica hace un año y en una entrevista con Javier Poza, la cantante aseguró que la producción no se ha detenido e incluso compartió más detalles del contenido de la bioserie.

La actriz reveló que hablará de la verdad a través de los hechos y desde diferentes puntos de vista. “Es la primera vez que yo voy a hablar, no es mi verdad, es la verdad porque estoy cuidando de que no solo sea mi historia, que haya testigos que puedan decir cosas que ni siquiera yo sabía, estoy documentando también, con cosas legales, papeles y todo. Sobre todo es eso, que yo nunca había relatado mi historia”.

Trevi tuvo una participación especial en la serie "La Casa De Las Flores" (Foto: Instagram/@gloriatrevi)

Trevi también confesó que lo que se diga en la serie puede afectar a otros, pero que no es culpa de ella sino de las acciones que cometieron en el pasado. “Hay gente que cree que voy a hablar mal de ellos y están muy equivocados; si alguna persona queda mal parada es por la situación individual que esa persona hizo o de lo que esa empresa haya hecho”.

Gloria no solo busca contar la verdad pues espera que su serie demuestre que las adversidades se pueden superar. “Espero más que nada que esta historia de mi vida tenga un mensaje muy lindo, ya que la parte más importante no fue nada más soñar o caer sino el levantarme y la sigo escribiendo” y la cantante puntualizó que la producción no se ha detenido y que Carla Estrada seguirá en el proyecto.

La cantante estuvo 4 años en prisión por los abusos y humillaciones que recibían las jóvenes que trabajaron para ella y Sergio Andrade (Foto: Instagram/@gloriatrevi)

La intérprete de Vestida de Azúcar aseguró que de hay tantos detalles de su vida que tratar de delimitar la bioserie es complicado. “Te prometo que nada más de un día podrías hacer tres capítulos de tantas cosas que de repente me pueden pasar”.

También compartió su sentir mientras le realizaban las entrevistas para recopilar información. “Al poder platicar todo lloré muchísimo, lloré desde que empecé a contar mi niñez y tuve una infancia feliz, pero acordarme cuando se divorciaron reviví los momentos. También me reí mucho porque me acuerdo de lo bruta que fui y dices ´cómo podía estar tan bruta´” y aseguró que con la serie, la gente podrá ponerse en sus zapatos.

Gloria Trevi en la alfombra roja en los "Premios Lo Nuestro" en Miami (Foto: REUTERS/Maris Alejandra Cardona)

Carla Estrada, productora de Televisa que está a cargo de este proyecto, había dicho en una entrevista para Imagen Televisión que “la vida la contará ella (Gloria Trevi), no la voy a contar yo, simplemente lo haré para la televisión, pero la historia es una historia que nadie quiere cambiar y que si bien mucha gente la ama y mucha no, es parte de la vida y lo que le toca vivir a ella”, comentó.

En una serie de preguntas y respuestas para diversos medios y retomada del periodista Eden Dorantes, la intérprete de Con los ojos cerrados fue cuestionada por la participación de Danna Paola en su bioserie, pero prefirió no hablar al respecto, ya que existe el rumor de que la actriz de Élite podría interpretar a Trevi.

El caso Clan Trevi-Andrade sí será parte fundamental de la bioserie, por ello las investigaciones han tomado tanto tiempo (Foto: Instagram/@gloriatrevi)

Sin embargo, de acuerdo a la revista TV Notas quien se encargará de interpretar a la cantautora será la influencer Jiapsi, quien compartió a través de su cuenta de YouTube que por la gran semejanza física con la artista pudo acercarse con Carla Estrada y aseguró que existe la posibilidad de que ella sea quien interprete a Gloria a pesar de que no cuente con la experiencia actoral.

Finalmente la actriz compartió que el 20 de enero del próximo año tendrá una presentación en el Auditorio Nacional.

