De “La fea mas bella” al Paseo de la Fama en Hollywood: así fue el difícil ascenso de Angélica Vale

la madre de la también comediante destacó que su hija ha luchado por lograr sus sueños desde que tenía dos años de edad (Foto: Instagram/@angelicavaleoriginal)

Angélica María, madre de la actriz Angélica Vale, reveló como fue todo el camino que su hija tuvo que recorrer para poder tener una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood y llegar al punto en el que se encuentra actualmente.

Fue a través de una conferencia de prensa de Angelicales donde la dupla se reunió por zoom para habla sobre algunos temas íntimos.

“Para Angélica fue más difícil que para mí esta carrera, porque era hija de artistas, entonces era ‘la hija de Angélica María’ y ‘Angélica Ortiz mi mamá, le hace todo, la explota y le hace las obras de teatro’, pero esta niña no salía de vacaciones, porque quería divertir a los niños y al público, la niña nació artista”, dijo la primera actriz.

Asimismo, la madre de la también comediante destacó que su hija ha luchado por lograr sus sueños desde que tenía dos años de edad y que la vio llorar en repetidas ocasiones debido a que la rechazaban y no la llamaban de programas como ”Chiquilladas”.

Angélica Vale también será reconocida por su trayectoria en Estados Unidos y México (Foto: Instagram / @angelicavaleoficial)

“La vi luchar, llorar, salir adelante, trepar todas las montañas y ahí sigue y esta estrella es un apapacho divino, se siente rico cuando te dan una estrella de Hollywood es uno de los sueños más grandes que tenemos los artistas. Ya nada más falta el Oscar”, externó Angélica María.

Por su parte, Angélica Vale expresó que la noticia de que su estrella en el Paseo de la Fama fue algo que le llegó de sorpresa, pues su esposo hizo los trámites y el comité era quién tenía la última decisión.

“Ese comité decide si te la da o no, yo no metí nada de papeles, mi marido hizo todo como una sorpresa, entonces pues se siente muy bonito que te volteen a ver, que vean tu trabajo cuando yo no he hecho nada en inglés y no pretendo hacer nada, si vivo en Los Ángeles es por el trabajo de mi marido”, dijo.

Cabe recordar que recientemente, Angélica Vale, quien desde muy pequeña ha construido su carrera en la actuación, compartió que a fue notificada de la noticia.

Angélica Vale agradeció al apoyo de sus seguidores y de las personas que la eligieron para estar en el Paseo de la Fama y compartió la noticia junto a su mamá, Angélica María dijo que próximamente subirán un video en donde su hija salga llorando por la emoción.

“Me acabo de enterar de que voy a tener una estrella en el Walk of fame en Hollywood, ¿por qué no?”, dijo la actriz en sus stories de Instagram, en donde su mamá hizo saber que no entendía la razón por la cual su hija estaba llorando por la noticia.

Las estrellas en el Paseo de la Fama han convertido al Hollywood Boulevard uno de los lugares más turísticos de California (Foto: AFP)

Agregó que la notificación la sorprendió tanto que no puede creerlo y entre las personas a las que agradeció en su publicación de Twitter se encuentra Eva Longoria.

Las estrellas en el Paseo de la Fama han convertido al Hollywood Boulevard uno de los lugares más turísticos de California, Estados Unidos, pues ahí se encuentra el reconocimiento a más de 2,500 celebridades alrededor del mundo que fueron seleccionadas año con año desde 1958 después de una ardua selección y votación de los nominados.

Cada año, la Cámara de Comercio de Hollywwood recibe cerca de 300 solicitudes de personajes para obtener una estrella, aunque también pueden ser nominados por un fan o patrocinador, pero sólo 25 de ellas son tomadas en cuenta por el Comité de Selección del Paseo de la Fama, el que se encarga de reunirse cada junio para revisar el perfil de los candidatos.

Una vez que el comité decide si el artista tuvo grandes logros en el mundo del entretenimiento y contribuyó en el cine, la televisión, la música, el radio o el teatro, éste recibe la notificación y tiene que hacerse cargo de los costes de la creación y manutención del reconocimiento.

SEGUIR LEYENDO: