“Dos a veces a punto de morir”: Alexis Ayala destapó los fuertes problemas de salud que enfrentó

Alexis Ayala platicó cómo han sido sus experiencias cercanas a la muerte a pesar de que no le gusta hablar de ellas (Foto: Instagram/@alexisayala)

Alexis Ayala recordó recientemente las veces que ha tenido experiencias cercanas a la muerte por haber sufrido complicaciones de su salud, lo que preocupó a sus seguidores cuando este domingo compartió que sufrió un accidente que lo llevó al hospital.

El actor de 55 años el invitado del programa Faisy Nights la semana pasada, ahí recordó que en varias ocasiones ha tenido serios problemas de salud que lo pusieron en un gran riesgo y que pudieron haber sido fatales de no haber sido atendido propiamente por profesionales.

Este domingo Ayala subió fotos a su cuenta de Instagram desde un nosocomio, ahí relató que había sufrido de un desgarre en el hombro y no dio detalles sobre el accidente. A pesar de que se quejó de su dolor, a las pocas horas compartió que ya se encontraba mucho mejor después de haber sido tratado por doctores, incluso estaba trabajando en las grabaciones de la telenovela La Desalmada.

Este fin de semana tuvo un accidente que preocupó a sus seguidores por llevarlo al hospital (Foto: Instagram/@alexisayala)

Este accidente no habría preocupado a sus seguidores de no haber compartido los otros problemas que ha tenido con su salud y que relató en compañía de Faisy, Michelle Rodríguez y Juan Soler.

“He estado dos veces a punto de morir. La primera fue en el [año] 92 por la tiroides. Estuve gravísimo en el hospital, y ahí paro respiratorio. Al final me pudieron sacar, pero estaba yo muy joven y no lo entendí como era”, dijo el histrión.

La segunda ocasión se trató de un infarto, el cual incluso explicó cómo fueron los síntomas, pero confesó que no es algo que le agrade compartir con otras personas porque fue una experiencia que lo hizo reflexionar profundamente sobre su vida.

Ayala aseguró que el infarto le dejó muchas enseñanzas, pero también muchas malas consecuencias (Foto: Captura de pantalla YouTube)

“El último fue hace 3 años, el 30 de junio de este año cumplí tres años del infarto. Estábamos en Acapulco y sabes que te está dando un infarto, no sé cómo explicarlo.

Me solté del estómago, vomité, me dio dolor en todo el lado derecho, que es muy raro, por lo general da de lado izquierdo. Se me sumió el pecho, la mandíbula se me fue de lado, el brazo se me empezó a torcer. Me empezó a dar todo”, relató Ayala.

Esta experiencia en particular primero lo hizo caer en depresión, pero ahora está decidido a quedarse con las enseñanzas que le dejó, como el hecho de que pudo superar y sigue con vida. En su momento este infarto y su diagnóstico lo hicieron subir de peso, algo de lo que no se dio cuenta por la misma depresión.

Alexis Ayala también tuvo COVID-19 el octubre pasado y se mostró preocupado por sus afecciones cardíacas (Foto: Instagram/@alexisayala)

“Estaba 18 kilos arriba y no te das cuenta que estás deprimido. La vida al final es un trabajo en equipo, pero te tienes que agarrar tú solo. Tienes que no soltarte y eso es algo que hice me decía todo el tiempo ‘entero, entero, cabr*n. No te caigas’, y, obviamente, pidiéndole a Dios”.

El octubre pasado Ayala compartió que él y su hoy ex esposa se habían contagiado de COVID-19, algo que lo preocupó por sus enfermedades diagnosticadas. Debido a sus afecciones cardiacas, el histrión tuvo que tomar medicamentos para que los síntomas no fueran demasiado graves y no lo afectaran de forma severa.

Estuvo por varias semanas bajo tratamiento y cuando finalmente lo terminó, comenzó a hacer ejercicio para su recuperación. En entrevista con Hoy recomendó al público cuidar de su salud y tomar vitaminas para evitar que enfermedades como la producida por el SARS-CoV-2 deje estragos en el organismo.

