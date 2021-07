Se va un histórico de El Recodo: Joel Lizárraga dice adiós a la agrupación

La banda sufrió algunos cambios en su regreso a los escenarios (Foto: Antonio Cruz/Cuartoscuro)

Poncho Lizárraga, el líder de la banda El Recodo aclaró los rumores sobre la salida de su hermano Joel de la agrupación y confirmó que ya no se encuentra trabajando junto a él como músico.

Según compartió Alfonso Lizárraga en entrevista con El gordo y la flaca, su hermano Joel ya no es un integrante del reconocido grupo de música regional mexicana, aunque sí sigue trabajando bajo la misma empresa, LGA.

“Tanto él como la empresa creen que lo mejor es estar abajo haciendo otras cosas para poder continuar, porque no sabemos cuánto vaya a durar la cuestión de la pandemia. Como músico no está con nosotros, él ya no está como integrante de la Banda El Recodo”, dijo el ahora único líder.

Joel se quedará dentro de la empresa de los Lizárraga, pero no como músico (Foto: Instagram/@joeldlizarraga)

Los rumores sobre la salida de Joel comenzaron cuando en los pósters promocionales él ya no se encontraba más en la foto de los músicos. La agrupación que formó Don Cruz Lizárraga, el padre de Joel y Poncho, en 1938 ahora quedará bajo la batuta del mayor de ellos, pero el menor permanece apoyando y trabajando para la misma empresa, la cual es dirigida por su madre.

“Lo que pasa es que Joel tomó la decisión en base a una plática que tuvo con la directora y la dueña de la empresa, que es la Señora Doña Chuyita, nuestra mamá, de en este momento ya no estar formando parte musicalmente hablando”, explicó Lizárraga a Suelta la Sopa el pasado fin de semana.

Joel ha formado parte de “La Madre de Todas las Bandas” por cerca de 20 años en su papel como clarinetista de la agrupación, junto a su hermano Alfonso. A pesar de su importancia histórica y musical dentro de El Recodo, su salida no se abordó de manera formal ni se anunció en sus redes sociales.

Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro

Su lugar lo tomaría Jaime López Salazar, quien fue integrante de Banda Carnaval y Los Sebastianes, aunque tampoco ha sido presentado por El Recodo.

*Información en proceso

SEGUIR LEYENDO: