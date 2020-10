“Qué sacudida te da”: Alexis Ayala reveló su contagio de COVID-19

Alexis Ayala estuvo contagiado de COVID-19 (IG: alexisayala)

El actor Alexis Ayala reveló que estuvo contagiado de COVID-19, pero ya se encuentra bastante mejor y listo para su trabajo en la telenovela Quererlo todo.

Ayala había sido hermético sobre su salud, pero en entrevista para el programa Hoy habló de su proceso con la enfermedad y su preocupación, pues hace un par de años sufrió un infarto que lo tuvo en terapia intensiva.

“Tuve ciertos síntomas, que era como un resfriado más que nada lo que tuve yo y lo que tuvo mi mujer”, explicó. “Y después de tres días empezamos a sentir dolor de huesos y cansancio, ella sí perdió el olfato y el gusto, yo no. Yo sigo con medicamento, seguía, porque terminé el día de ayer, para quitarme lo de la garganta, ya estoy haciendo ejercicio”.

Ayala comentó que solo el y su esposa, Fernanda López, se contagiaron en su casa, pues su hija Roberta está sana.

Hace un par de años sufrió un infarto que lo tuvo en terapia intensiva (IG: alexisayala)

Reconoció que recibir el diagnóstico fue algo fuerte, sobre todo por la condición cardiaca que enfrentó en julio de 2018.

“Aquí estoy ya. Cuando te dan la noticia, híjole, qué sacudida te da, la verdad que sí te mueve, al estar con una afección cardiaca como la que tuve” , señaló Ayala, quien trató de enfrentar la enfermedad con actitud muy positiva.

Precisamente por esa condición cardiaca a él le mandaron muchos medicamentos a que su esposa no, pero finalmente hoy están ya libres de coronavirus y él se encuentra particularmente activo en las grabaciones de Quererlo todo, que se estrenará el próximo 9 de noviembre.

Al final de la entrevista, Alexis recomendó a la gente que tome vitaminas, haga ejercicio y, si es posible, dejen de fumar.

Alexis aconsejó a la gente que se cuide (IG: alexisayala)

Su contagio y el de su esposa no fueron los únicos en su familia, pues en junio de este año se supo que el concuño del actor falleció a causa de COVID-19.

“Desafortunadamente mi concuño falleció por Covid-19 ... Nosotros como familia ya desde la semana pasada se empezó a vivir esto con la hospitalización y todo ... y el día de hoy es un día muy triste para mi familia”, expresó al programa Sale el Sol.

Otro contagio que se destapó

Al igual que Alexis Ayala, José Eduardo Derbez optó por revelar su contagio de COVID-19 una vez que lo peor había pasado.

La semana pasada, a través de un video en su canal de YouTube, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo comentó que pasó momentos difíciles por la enfermedad, aunque en realidad solo tres o cuatro días fueron críticos.

José Eduardo Derbez se contagió el pasado septiembre

“Empecé con dolor de cabeza fuerte, no le hice caso, pero el lunes amanecí con temperatura muy alta, mareado, un dolor de cuerpo muy fuerte, ni siquiera podía agarrar el celular porque me dolían mucho las articulaciones, mucho los pies, las manos, el dolor de cabeza seguía, sudaba mucho, me dolía la garganta”, explicó.

Así que decidió hacerse una prueba que resultó positivo.

“Me llegan los resultados positivos... y me puse muy mal, me espanté mucho ... Lloré bastante, me angustié. No sabía cómo decírselo a mi familia, no sabía cómo contarles, sobre todo, ya que me había cuidado tanto durante tanto tiempo ... Obviamente tuvo que ser en el aeropuerto, no sé en qué momento, pero fue en el aeropuerto”.

