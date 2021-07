La foto inédita de Victoria Ruffo junto a José Eduardo Derbez de niño

Victoria siempre ha estado para apoyar a su hijo y él a su madre (Foto: Instagram/@victoriaruffo)

Victoria Ruffo ha compartido diversas imágenes de su familia, demostrando que está activa en las redes sociales. Este lunes 19 de julio sorprendió a sus seguidores con una inédita foto de ella junto a su primer hijo José Eduardo Derbez, cautivando a sus seguidores.

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram de la actriz donde mostró esta instantánea de hace varios años, pues Eduardo aún era un niño. En la publicación, se puede ver al actor usando un sombrero de mago y un traje mientras sostenía un antifaz de mano transparente en su mano derecha y está recostado en una silla de director y su madre está portando un vestido negro y se encuentra detrás de él recargada en la silla.

Una vez Eugenio Derbez "secuestró" a su hijo cuando tenía 7 años, pues su madre no le permitía verlo (Foto: Instagram/@victoriaruffo)

Actualmente la fotografía cuenta con más de 74 mil “me gusta” y más de mil seiscientos comentarios; entre estos destacan los de diversas figuras del entretenimiento como África Zabala con “Que hermosa foto”, Adriana Fonseca comentó “Que bello” junto a unos emojis de amor, Aracely Arámbula dijo “que bellos mi Vicky” y Mane de la Parra destacó “Que belleza”.

Los fans también reconocieron lo bien que se ve la actriz y la ternura que provocó su hijo cuando era pequeño. “Hermosa queen”, “que lindos”, “amo verlos juntos” “que bellos” “par de guapos” “se ven divinos” “no puedo con tarta ternura” y “siempre galán, desde chiquito”.

Las diferencias entre los padres de José Eduardo comenzaron cuando él tenía cuatro años de edad (Foto: Instagram / @ederbez)

José Eduardo y Victoria han demostrado su gran unión; incluso él ha confesado la importancia que tiene su mamá en su vida, pues asegura que es la única persona que le pude dar fortaleza y entereza en medio de las adversidades de la vida.

El influencer platicó con su hermana Aislinn Derbez sobre la forma en la que decide encarar las dificultades que se le han presentado, pero a pesar de que siempre se ha mostrado “desfachatado” en algunos aspectos de su vida, se quebró al aceptar que la ausencia de su madre sí sería algo que le afectaría demasiado.

En el podcast La Magia del Caos, el conductor de Miembros Al Aire confesó que únicamente se tiene a él mismo para afrontar los problemas de la vida, pero sin la actriz reconocida por la telenovela Corona de Lágrimas no tendría la fuerza necesaria.

José Eduardo Derbez lleva una buena relación con Omar Fayad, el esposo de Victoria Ruffo (IG: jose_eduardo92)

“Siempre me agarro de mí. Siempre he entendido que me tengo a mí y siempre me voy a tener a mí; y si no me recargo en mí nadie más va a estar ahí, no puedo depender de nadie más. Una de mis más grandes fortalezas que tengo es mi mamá, yo creo que sin mi mamá mi mundo se vendría muy cabr*n abajo”, comentó.

Eduardo destacó cómo es que Victoria Ruffo puede darle paz y tranquilidad a sus días y aseguró que unos pequeños momentos unidos lo devuelven al centro de su estabilidad.

Ruffo declaró que Derbez le quedó a deber varias pensiones de la manutención de su hijo (foto: Instagram/@victoriaruffo)

“En el momento en que yo puedo estar débil en mi vida y yo la veo cinco minutos, la abrazo y me recargo de todo y vuelvo a tener la fuerza que necesito para seguir adelante, y para seguir echándole ganas y seguir con todo. Con cinco minutos que tenga abrazándola ya la armé. Es algo que me ha ayudado muchísimo, pero sé que al final sólo me voy a tener a mí, siempre”, confesó el actor.

El hijo de Eugenio Derbez tocó el tema sobre el día en que Ruffo ya no pueda acompañarlo más en la vida y admitió que es un momento que le da mucho miedo, pero que irremediablemente tiene que esperar y lo aceptará cuando ese día llegue.

José Eduardo Derbez ha sido presentador del programa matutino "Hoy" (Foto: Captura de Pantalla/ Youtube Faisy)

“Siempre he tenido en mi mente que mi mamá se va a ir... me daría algo brutal ahí, pero siempre lo he tenido en mente de que en algún momento puede pasar”, puntualizó.

