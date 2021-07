Chester Bennington: así lo recordó su viuda a cuatro años de su muerte

Chester Bennington y Talinda Bennington tuvieron tres hijos durante su matrimonio (Reuters)

Se cumplieron cuatro años del lamentable fallecimiento del antiguo integrante de la banda Linkin Park, Chester Bennington, quien se quitó la vida tras una intensa lucha contra la depresión y el abuso de sustancias.

Su esposa Talinda Bennington lo recordó con una publicación en su cuenta de Instagram, donde aseguró que ha sido “la mejor persona que ha conocido”, y contó una divertida anécdota que vivieron juntos.

“Siempre encontraste una manera de hacernos reír. Siempre hiciste las cosas un poco mejor. Y cuando te pusiste la hoja de lechuga en la cabeza para hacernos reír mientras esperábamos una orden de comida que se tardó años, de nuevo nos hiciste las cosas un poco mejor”, dijo Talinda y adjuntó una foto del momento que narró.

Chester tuvo seis hijos: Jaime, Isaiah y Draven fueron producto de sus primeras relaciones y las mellizas Lily y Lila, así como Tyler nacieron tras su unión con su última esposa.

Su esposa recordó los momentos que disfrutaban en familia IG: talinda320

“Me siento bien de que los niños y yo tenemos muchas fotos y videos para recordarte. Te extrañamos cada segundo de cada día. Fuiste la mejor persona que he conocido. Te veo en nuestros hijos todos los días. Lily es una versión tuya en miniatura, con su semblante y su preciosa voz. Tyler tiene tu ingenio, tu intelecto, tu cara y la misma obsesión que tenías con averiguar los misterios del espacio y el tiempo. Y Lila tiene tu corazón de oro”, escribió Talinda en la publicación donde recordó al artista.

De la misma manera, recordó el momento en que sus hijos nacieron, ya que Chester escribió sus expectativas e ilusiones en una hoja de papel, las cuales se han cumplido según la madre de sus hijos, pues asegura que hoy en día son todo lo que él deseó que fueran.

Chester falleció el 20 de julio del 2017 al quitarse la vida en Palos Verdes California, el cantante habría cumplido 45 años en marzo pasado.

El cantante murió a los 41 años de edad Cortesía Linkin-Park

Cuando ocurrió el lamentable suceso, su esposa comenzó a recibir un gran número de mensajes a través de sus redes sociales, donde varios de los fans expresaron que no podían creer lo ocurrido y sentían que no podían seguir sin él, a lo que les respondió que lo último que Chester hubiera querido es verlos así.

En 2019 Talinda reveló para la BBC, que creyó haber llegado a un momento donde Chester ya había superado los problemas de adicción a sustancias y depresión: “Simplemente pensamos que estaba bien, si conocías a Chester, sabías que estaba en un buen punto en su vida, en un muy buen lugar”, sin embargo, el artista perdió la lucha en contra de sus padecimientos mentales y se quitó la vida.

Tras su muerte, su esposa abrió la fundación 320 Changes Direction con la que busca concientizar acerca de la salud mental y las enfermedades psicológicas que pueden afectar gravemente la salud de quienes las padecen.

Chester Bennington y Chris Cornell perdieron la batalla en contra de la depresión Archivo

El mismo día que se recuerda la muerte de Chester, Chris Cornell, quien también falleció a causa de problemas emocionales en mayo de 2017, cumpliría años. Ambos se han convertido en símbolos de la lucha en contra de los trastornos mentales. Entre 2007 y 2008, Chris acompañó a Linkin Park en la gira promocional de su tercer álbum y desde ahí entablaron una gran amistad.

Tras la muerte de Chris, Chester le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram donde contó un sueño que tuvo con él y destacó el talento único del artista, así como la gran inspiración que le brindó: “Anoche soñé con los Beatles y me acordé de la vez que cantaste ‘A day in the life’ y me gustaría decir que fue tu manera de despedirte”.

