Guns N’ Roses en Monterrey: cuánto cuestan los boletos

Desde que a inicios de mes se anunciara el regreso de Guns N’ Roses a tierras mexicanas, los fans de la banda y del rock mostraron gran emoción ante tal noticia, aunque también creó incertidumbre pues aún se desconoce si alguno de los tres conciertos pactados pueda ser cancelado, esto debido al alza en contagios por el virus del COVID-19.

Una de las ciudades que la banda norteamericana plantea visitar es Monterrey, en el estado de Nuevo León. La fecha está programada para que el próximo 12 de octubre el Estadio de Béisbol, casa de Los Sultanes, se deleite con Sweet Child O’ Mine.

Los costos de los boletos dejaron sorprendidos a los seguidores de la banda integrada por Axl Rose, Slash, y Duff McKagan, pues los más “económicos” rondan entre los 3,093 y los 4,578 pesos.

Sin embargo, eso no fue lo que dejó atónitos a los futuros asistentes, ya que el costo más alto de los boletos superó el máximo de las fechas previas de la banda a este show, pues se encuentra en los 32,340 pesos por seis personas.

Los costos varían dependiendo de la zona en donde están asignados y son los siguientes:

$3,093

$4,578

$6,421

$23,100

$32,340

Funticket.mx es la empresa encargada en distribuir las entradas para el concierto de los intérpretes de November Rain en la ciudad de Monterrey.

“La compra de los boletos en funticket.mx es completamente segura, pues estos están sujetos a reembolso o posibles cancelaciones por COVID-19, con base en los términos y condiciones publicados en los portales oficiales, en los cuales se especifica que todos los compradores están protegidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor”, informó el organizador en un comunicado.

Ante una posible cancelación y el regreso a semáforo rojo en gran parte de los estados de la república, entre los términos y condiciones que amparan una posible devolución o rembolso están que “el consumidor expresamente reconoce y acepta que, en caso de reprogramación del evento, el promotor tendrá hasta 12 meses para reagendar una nueva fecha que estará sujeta a la disponibilidad del recinto y artistas, así como a las disposiciones de las autoridades federales, estatales y municipales. En el caso que durante este periodo se llegue a informar de la cancelación definitiva del evento dictado por alguna autoridad competente, el reembolso aplicará de acuerdo a lo establecido en las leyes aplicables”, detalla.

Por otro lado, el concierto que se planea llevarse a cabo el próximo 7 de octubre en el Estadio Akron no está autorizado por ahora, informó Anna Bárbara Casillas, coordinadora de Desarrollo Social de Jalisco, el pasado 12 de julio.

“Nos llegó justamente la petición (del concierto) a la Mesa de Salud y la Mesa de Salud determinó que no había condiciones en este momento para aprobarlo entonces queda en stand by, pero es importante decir que por el momento no está autorizado”, aseguró.

Sin embargo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro aseguró que tanto el concierto de Guns N’ Roses, como la Feria Internacional de Libro “podrán realizarse siempre y cuando existan las condiciones de seguridad pertinentes”.

El concierto que se planea darse el 9 de octubre en la ciudad de Merida está pasando una situación similar, ya que el gobierno estatal informó que esto se debe a las actuales condiciones por la COVID-19 en las que están, así que las autoridades deben privilegiar por encima de otra cosa, la seguridad y la vida de la población.

