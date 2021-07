Por qué Andrés García no tuvo un romance con María Félix

Andrés García es reconocido por las interpretaciones de Chanoc y Pedro Navajas (Fotos: Instagram @andresgarciatvoficial // Fundación María Félix)

Actualmente Andrés García tiene con un canal de YouTube en el cual cuenta anécdotas y responde las dudas de sus seguidores. En su video compartido el 16 de julio de este año hizo una gran revelación, pues explicó por qué nunca tuvo un romance con la actriz María Félix.

En su video titulado “¿Es verdad que luchaste contra El Santo, el enmascarado de plata?” confesó que su amistad con “La Doña” no se convirtió en una relación porque el histrión tuvo miedo. " María Félix y yo nos queríamos y nos admirábamos muchísimo mutuamente y desgraciadamente a mí me dio un poco de miedito entrarle a la relación. Y ella me llegó a decir en una ocasión ‘Bueno ¿tú y yo por qué no nos hemos acostado, qué impedimento has visto tú? Yo no tengo ninguno, sino que me tiemblan las piernas”, reveló el actor entre risas.

Andrés García se distanció de Luis Miguel porque el actor le llamó la atención al cantante (foto: YouTube/ Yordi Rosado)

El actor que personificó a Chanoc añadió que María siempre fue muy cariñosa y contó una historia de cuando se encontraron en Francia. “Conmigo era encantadora, donde me encontraba, una vez nos vimos en París. Escuché de repente un grito por allá ´¡Andrés!´ y era María que estaba con su marido francés; lo dejó y me fue a abrazar, me apapachó y me dijo: ´cómo estas, qué milagro´”.

Andrés volvió a insistir por su temor a la actriz. “Es la única mujer que me ha dado miedo. Yo dije: ´¿Qué tal si me enamoro?´”, añadió García.

En otro de sus videos compartido el 30 de abril de este año comentó que en varias ocasiones él le comentó a la diva del cine mexicano que no quería tener algún problema con su marido, en palabras del actor, ella le respondía: “No, que vaya y chingu* a su madre”.

Andrés García y María Félix siempre se quisieron, pero nunca tuvieron una relación amorosa (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial // Fundación María Félix)

El histrión también confesó que había una atracción entre ellos, pero no hubo una relación entre ellos. “La Doña y yo nos queríamos mucho, nos gustábamos mucho, y siempre tuvimos ganas el uno del otro. A mí me daba pena porque a ella le valía madr*s; ella estaba con su marido, se paraba y venía y me agarraba, me besaba y me apapachaba y no paraba de apapacharme y de besarme”,

El actor que interpretó a Pedro Navajas aseguró que era la misma situación con diferentes esposos de la actriz. “El marido que fuera, me tocó con varios maridos encontrarme con ella y al rato me daba pena por se olvidaba de ellos, se venía a darme abrazos, a platicar, y el otro sentado allá solo”.

Para concluir el tema, el actor habló sobre La Doña: “Era una gran mujer, una gran señora, un encanto de mujer con un atractivo maravilloso a pesar de que ella era un poco mayor que yo, eso no importaba para que yo sintiera un gran atracción hacia ella”.

El actor ha dejado claro que no quiere vivir con achaques y el peso de la edad "yo no quiero mucho porque tampoco quiere uno andar todo ahí decrépito por el mundo”(Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

María Félix fue una de las actrices más reconocidas a nivel mundial por el gran carácter que tenía y su admirable belleza, fue una diva y se convirtió en un referente de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano. Algunas de las películas en las que participó fueron: Enamorada (1946), Tizoc: amor indio (1957), Doña Barbara (1943), película por la cual adoptó el pseudónimo de La Doña por el parecido del carácter de su personaje y el de ella, Maclovia (1943), entre otras. En 1970 decidió dejar las cámaras para disfrutar de su vida.

García ha resuelto otras dudas a través de sus videos, y contó la anécdota de cómo logró luchar junto a El Santo. “Cuando no tenía trabajo de actor, era luchador, yo iba y luchaba con quien me tocara y en una ocasión nos tocó en Acapulco a El Santo y a mi pelear contra otros dos luchadores”.

