Andrés García reveló que tuvo encuentros sexuales con actrices en las instalaciones de Televisa

Andrés García es un famoso actor mexicano (Foto: Instagram / @andresgarciatvoficial)

Andrés García aseguró que en los mejores años de su carrera, había mujeres que lo buscaban para poder tener encuentros sexuales con él; desde mujeres que lo reconocían en la calle, hasta actrices de Televisa le proponían tener algo más que una amistad y muchos de estos encuentros fueron dentro de las instalaciones de la televisora para la que trabajaba.

En la entrevista que le hizo Yordi Rosado a García, éste no sólo se puso a disparar o contar a quién nombró herederos en su testamento, sino también narró cómo era su vida sexual con mujeres que caminaban por la calle o compañeras de trabajo que se le hacían atractivas.

“Me acuerdo de una compañera actriz que, no te voy a decir nombres porque las conoces, andaba haciendo una novela y a ella le tocó camerino al lado, y con la actriz principal me iba a ver a camerino y nos dábamos unos agarrones”, narró el protagonista de Mujeres engañadas.

Andrés García reveló que tuvo encuentros sexuales con actrices en Televisa (Video: YouTube / Yordi Rosado)

No fue el único encuentro que tuvo en las instalaciones de la televisora de San Ángel, pues reconoció que días después, otra compañera se acercó a él con las mismas intenciones, comieron juntos y en algún lugar de Televisa, el cual no recuerda, también tuvo sexo con esta compañera. García agregó que temía que la gente se diera cuenta, pero no hizo nada al respecto.

Por otro lado, también confesó que en varias ocasiones algunas transeúntes le proponían tener sexo sin conocerlo o sin quiera haberlo saludado, pero ese detalle no le importaba y siempre terminaba aceptando la invitación.

Según narró el actor mexicano, su vida sexual fue muy activa gracias al reconocimiento que obtuvo por las novelas en las que participó, pero antes de ser famoso, fue gracias a su atractivo físico, además de que siempre aceptó a todas las mujeres y nunca pudo serle fiel a una sola.

Andrés García reveló que tuvo relaciones con múltiples mujeres porque nunca pudo rechazar a una (Foto: YouTube / Yordi Rosado)

El protagonista de El cuerpo del deseo incluso narró que entabló una plática cuando era joven con el cantante Frank Sinatra, durante ésta Andrés García le preguntó cómo podía serle fiel a una mujer, a lo que el cantante le respondió “hay que ser más hombre para querer a una sola mujer, que para querer a muchas”.

García reveló que entre los 18 y 19 años comenzó a contar a las mujeres con las que había tenido una relación sentimental o sexual y a los 26 o 27 el número ascendió a cerca de 800 mujeres, porque era muy fácil para él relacionarse con ellas.

Durante la entrevista, García también reveló que actualmente su movilidad está limitada, pues después de la operación que tuvo en la espalda, no mueve mucho los brazos, pero sí utiliza su arma. Agregó que para él es algo común disparar su arma de calibre 9 mm, pues siempre que alguien entra en su propiedad, avienta disparos al aire para asustar a los intrusos.

Andrés García dispara en entrevista (Foto: YouTube / Yordi Rosado)

“Anoche fue la última vez que disparé. A la gente que se mete. Hay gente que se mete sin pedir permiso, y desde donde me duermo, pum pum pum. Era Angelito con unas gentes que querían a fuerzas que me despertara para conocerme a las 10 de la noche”, reveló.

Después mostró cómo utiliza su arma y respondió a Yordi Rosado “me vale madres” cuando el presentador le preguntó si lo que estaba haciendo era una actividad legal.





