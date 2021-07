“Tengo pavor”: Carolina Van Wielink teme que Pablo Montero le quite a sus hijas

Pablo Montero y Carolina Van Wielink se divorciaron en 2018, pero siguen peleando fuera y dentro de los juzgados (Foto: Instagram/@pablomoficial)

El pasado 15 de julio Pablo Montero y su ex esposa reavivaron los problemas que han tenido fuera de los juzgados desde que se divorciaron, pues unos videos difundidos por Carolina Van Wielink, evidencian que el cantante acudió a su antiguo departamento insistiendo en llevarse el comedor y otro en el que pide llevarse a sus hijas, las cuales tienen 9 y 7 años.

Ante los hechos, la ex esposa del cantante dio una entrevista al programa Ventaneando en el que afirmó que Pablo Montero la amedrenta constantemente de esa manera y se dijo temerosa ante las acciones que podría tomar en adelante, igualmente aseguró que sus propias hijas tienen miedo del comportamiento de su padre.

“Lo que ahorita se está peleando es la custodia de las niñas, que me las quiere quitar, el departamento que también me lo quiere quitar, un dinero que quiere que le pague, la manutención de las niñas, eso es lo que se está peleando”, agregó para los conductores del vespertino de Azteca.

Pablo Montero y Carolina Van Wielink se divorciaron en 2018 (Foto: Instagram/@pablomoficial)

Como medida preventiva, Carolina Van Wielink compartió que ya solicitó una orden de restricción en contra de su ex pareja, a pesar de ello, agregó que Pablo Montero continúa realizando visitas para llevarse objetos del departamento en Cancún:

“Hoy por hoy yo tengo una restricción, él no se me puede acercar ni a mi, ni a mis hijas; pero él se mete a mi departamento y no hay manera de que yo permita que se lleva las cosas de mi casa, que se lleve a mis hijas a la fuerza; es un abuso que se aproveche que estoy sola y me amedrente por eso”, dijo.

Pablo Montero acudió al departamento para sacar un comedor (Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

De igual forma, la madre de las dos niñas, quienes tienen 7 y 9 años, mencionó que las menores han presenciado las actitudes de su padre y ahora le tienen miedo, incluso expresó que ya no lo quieren ver. Carolina se negó a explicar si ha sufrido violencia física, pero mencionó lo siguiente: “Mis hijas ya no quieren ver a su papá, ellas le tiene mucho miedo y han visto como me agrede”.

De acuerdo con los documentos presentados por Ventaneando el pasado 3 de julio, en su segunda demanda Montero aseguró que sus hijas sufren maltrato físico de parte de su madre, por lo que también solicitó que se le realice un examen toxicológico a su esposa para averiguar si existe alguna sustancia nociva que esté interfiriendo con su comportamiento.

Ante esto, la defensa de la ex esposa del cantante habría solicitado que Montero también se realice un examen toxicológico, pues ha tenido problemas por consumo de alcohol al punto de haber sido detenido por este motivo en Estados Unidos: “Es una persona problemática y adicta”.

De acuerdo con Carolina, las menores ya no quieren ver a su padre (Foto: Instagram/@pablomoficial)

Además, el abogado de Carolina habría pedido al juez que se tome en cuenta la opinión de las menores para saber cómo es su vida y si realmente desean vivir con su padre.

De acuerdo con el vespertino de Azteca Uno, la primer demanda habría sido por una reducción de pensión alimentaria, pues aparentemente el cantante debe proporcionar 15,000 pesos por cada una de las menores, misma cantidad que proporciona a sus dos hijos mayores, uno de ellos vive en Estados Unidos y el otro en Costa Rica.

La tercer demanda está relacionada al dinero que Montero habría aceptado darle a Carolina luego de la separación, pues según el documento mostrado, el cantante solicitó la devolución de casi 4 millones de pesos. Cabe aclarar que habría sido Van Wielink quien dio el enganche del departamento ubicado en Cancún.

SEGUIR LEYENDO: