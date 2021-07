Cómo fue el noviazgo de Victoria Ruffo con Luis Gatica

Victoria Ruffo y Luis Gatica tuvieron un romance efímero en los años ochenta (Foto: Cuartoscuro)

Probablemente la pareja más conocida de Victoria Ruffo sea Eugenio Derbez, ya que en su momento fue muy controvertido su divorcio; sobre todo la polémica se acrecentó cuando la actriz lo acusó por haberla engañado con una boda que no sólo fue improvisada sino que también fingida.

Pero previo a su matrimonio con el comediante comediante, Ruffo mantuvo una relación con el actor Luis Gatica, quien actuó en telenovelas como Qué pobres tan ricos del 2013, Ni contigo ni sin ti del 2011, Rayito de Luz del 2000 y Niña amada mía del 2003. También llegó a participar en algunos capítulos de las series unitarias como La Rosa de Guadalupe, Mujer Casos de la vida real y Mujeres Asesinas.

El romance entre Gatica y Ruffo se dio en la década de los ochenta, cuando la carrera de La Queen de las telenovelas comenzaba a establecerse en el mundo de la televisión.

Luis Gatica hablando sobre lo enamorado que estaba de Victoria Ruffo (Foto: captura de Confesiones/canal tlnovelas)

Hacia abril de 2020, este actor contó detalles sobre su relación con Victoria Ruffo. En conversación con Aurora Valle dentro del programa Confesiones explicó que se trató de un noviazgo corto que estuvo marcado por sus celos e inseguridades, pese a esto, Gatica compartió que actualmente son amigos muy entrañables.

“(Duramos) muy poco, cuatro meses; pero yo no me la podía creer. Era difícil (ser pareja de Ruffo) porque la fama era de ella, porque venían a pedirle la foto y venían uno que otro galán, por así decirles... Yo me prendía y ella sabía que yo me prendía, entonces más le daba, pero hoy por hoy te puedo decir que del medio artístico, ella es mi gran amiga”, compartió en ese momento para el programa Confesiones.

En la conversación con Aurora Valle explicó que él estaba estudiando para piloto de aviación y llevaba años enamorado de Ruffo pues veía sus telenovelas. Luis y Victoria formaron parte del elenco de La Fiera en 1983 por lo que se conocieron en ese momento.

Luis Gatica hablando sobre su primer escena con Ruffo (Foto: Confesiones/tlnovelas)

Gatica confesó que llevaba tres horas esperando que su escena juntos fuera filmada y que además estaba hecho un mar de nervios por compartir estudio con ella.

“Victoria llegó, se sentó así en el Foro 1 y me acuerdo que era un pasillo chiquito, se sentó en la mesa de la delegada, estábamos viendo el monitor yo me estaba haciendo w*y, no me salía nada bien, entonces ella se voltea y de la nada me dice ‘Y tú ¿Quién eres, eh?’, ya sabes cómo es Victoria, le digo ‘Soy Luis Gatica, mucho gusto’ y ella como ‘ahhh ¿Y qué vas a hacer?’”, narró el ex novio de Ruffo.

El artista quien suele actuar como villano explicó que en ese momento Ruffo le pareció una persona “muy pesada” por su actitud hacia él, a pesar de su indiferencia, le comentó que sería su primo y ella mantuvo su incredulidad preguntándole con desdén “Ah ¿Eres tú?”, a continuación le deseó suerte con evidente indiferencia.

Gatica acompañó a Victoria Ruffo en su salida del hospital cuando nació José Eduardo (Foto: José Eduardo Derbez / Instagram)

Aunque su primer contacto hubiera sido tan estrepitoso y encima su romance no hubiera durado más que cuatro meses, Gatica y Ruffo no terminaron en malos términos e incluso fortalecieron su relación ahora como amigos. Tanto así que Gatica estuvo presente en la salida del hospital de José Eduardo, el hijo que tuvo La reina de las telenovelas con el productor Eugenio Derbez.

“Llegué y ya estaba el clan, saludé a todas (las Ruffo), a la flaca la besé, le dije ‘Felicidades, qué buena onda’ y de repente empiezan todas a salirse, le digo ‘¿Qué onda, flaca, cuéntame?’ y se me echa a llorar. Me dice ‘no estuvo nada bonito, me quedé sola’, le dije ‘tú eres un mujerón y tú vas a salir de esto no sola, porque ahí está el clan, y aquí estoy yo para lo que necesites”, recordó Gatica.

Posteriormente el actor recordó que le preguntó por su salida del hospital, al día siguiente se presentó con su ex novia y amiga para ayudarla porque sintió que debía estar ahí.

