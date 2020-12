Una boda falsa, una batalla legal y acusaciones cruzadas: así fue la historia de amor de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Este fin de semana, Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo vivieron un tenso momento, por las bromas que hizo el actor de 59 años sobre su ex pareja, Victoria Ruffo (Video: Instagram)

Hace una semana, la familia Derbez confirmó la segunda temporada de su reality y la noticia causó sensación entre sus seguidores. Eugenio Derbez, su actual esposa, Alessandra Rosaldo, y los cuatro hijos del actor, Aslinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, volverán a embarcarse en una nueva aventura, y mostrarán frente a las cámaras cada segundo de su viaje.

Para calmar la ansiedad de los fans y responder las preguntas sobre la nueva entrega, el protagonista de La familia P luche realizó el sábado por la noche un directo en Instagram al que se conectaron más de 20 mil personas.

Junto al intérprete también aparecieron en el video Alessandra, Aslinn y José Eduardo, y entre risas y bromas, destacó un momento de tensión que vivieron padre e hijo durante la transmisión.

La escena ocurrió aproximadamente a los cinco minutos de comenzar el directo, cuando la esposa del actor de 59 años, Alessandra, resaltó el parecido físico entre Eugenio y José Eduardo.

“Ponte, mira pégate más, si son como almas gemelas”, dijo ella.

Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, conoció a Eugenio en 1989, en el set de rodaje de "Por siempre María" (IG: victoriaruffo)

Entonces, Eugenio Derbez comentó divertido que su hijo en realidad tiene los “cachetes” de su madre, la artista Victoria Ruffo, con quien él tuvo una relación entre 1992 y 1997. A José Eduardo, sin embargo, la broma no le hizo gracia.

“Me salió muy chistoso José Eduardo. Tú estás con la versión de cachetes de tu mamá conmigo, o sea, mi cara con los cachetes de tu mamá”, opinó el protagonista de Cómo ser un Latin Lover.

“Deja a mi madre en paz”, le cortó el actor de 28 años.

“Lo que hice ya”.

A pesar de la seria reacción de José Eduardo, las bromas de Eugenio Derbez sobre su ex pareja continuaron. Las referencias que realizó hacia los supuestos problemas de Victoria Ruffo con el alcohol, hicieron que el ambiente fuera aún más violento, y finalmente, enojado, el intérprete de Renta Congelada le dio un alto a su padre.

“¡Ya supérala!”, estalló.

La convulsa relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo (Foto: Cuartoscuro/Instagram@jose_eduardo92)

Eugenio Derbez y la actriz de telenovelas Victoria Ruffo se conocieron en 1989, y tres años más tarde decidieron casarse al saber que ella estaba embarazada de su hijo José Eduardo.

La polémica estalló poco después de la supuesta boda, al revelarse que se había tratado de una ceremonia falsa. Según explicó el famoso, los dos acordaron fingir un enlace matrimonial para evitar el acoso de la prensa.

“Finalmente hicimos la fiesta, estuvo muy padre la verdad con pizzas y hamburguesas”, dijo Eugenio Derbez en una entrevista para el canal de Youtube de su hijo, José Eduardo. “Fue sorpresa para tu mamá porque no se lo esperaba, le dije que tenía una junta, cuando llegó ahí pusieron la grabadora con la marcha nupcial, le pusimos el vestido encima de los jeans, lo amarramos con masking tape y estaba fascinada y se lo contaba a todo el mundo”.

Sin embargo, Ruffo asegura que él la engañó, y que ella siempre creyó que la unión era real. Según su versión, desconocía que se trataba de “una broma”, y al descubrir la verdad, se sintió engañada y traicionada.

El 14 de abril de 1992 nació José Eduardo, y cinco años después, los dos artistas se separaron. Entonces se desató una batalla legal para conseguir la custodia de su único hijo. Según Eugenio Derbez, ella utilizó el argumento de la boda falsa para ganar el juicio.

“Fue una fiesta que hicimos que ella utilizó más adelante para quitarme al niño con un abogado, y argumentaron que yo la había engañado”, dijo en entrevista con People en español.

Tras la ruptura, Victoria Ruffo desveló que el actor de 59 años no le pagó ni un peso por la manutención de su hijo, y que no pasó tanto tiempo con él. Sobre esto, el comediante se defendió, y contó que ella no le permitía ver a José Eduardo.

“Yo siempre estoy abierto a reconciliarme, lo que siempre me ha tenido muy dolido es el no poder haber visto crecer a mi hijo, el que me hayan quitado la patria potestad y que me hayan tenido una orden de restricción. Que yo no me haya podido acercar a mi hijo en tantos años es algo que lleva uno tatuado”, expresó en entrevista con Univisión.

Victoria Ruffo habló de su relación con Eugenio Derbez en esta entrevista publicada en el canal de Youtube de su hijo José Eduardo (Video: Youtube)

En 2008, la estrella de telenovelas dijo en una charla con el programa Intrusos que tras su separación con Eugenio Derbez tuvo que acudir a terapia.

“Yo me sentí muy mal, fue una época en donde tuve que acudir incluso a terapia. No fue nada sencillo. Me sentía vieja, fea, dejada, abandonada y con un hijo”, comentó.

Tampoco estuvieron de acuerdo en la manera que inició su romance. Según Derbez, fue Victoria quien comenzó a preguntar por él, y por ello decidió visitar a su madre, Silvia Derbez, en el set de grabaciones de Simplemente María, la telenovela protagonizada por Ruffo, para platicar con la actriz.

Sin embargo, según Victoria, fue Eugenio el que llegaba a las grabaciones con el pretexto de ver a doña Silvia, pero en realidad era para coquetear con ella.

En marzo de 2020, durante una entrevista para el programa Venga la alegría, le preguntaron a la actriz si podría tener una reconciliación amistosa con Derbez y ella respondió: “¿Si me va a pedir perdón o no?”.

La actriz dijo que Derbez estaría metiéndose en un terreno muy complicado, y optó por decirle que dejara atrás el asunto.

“De veras eso ya es historia, ya, que me supere por favor”, apuntó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Él nos dejó a nosotros, no nosotros a él”: Eugenio Derbez bromeó con la ausencia de Mauricio Ochmann en “De viaje con los Derbez 2”

El incómodo momento en que Aislinn Derbez fue captada con un misterioso acompañante con el que la relacionan sentimentalmente

Cuando Mauricio Ochmann y Aislinn confesaron que el reality de los Derbez les causó una crisis

Eugenio Derbez reveló que Aislinn no quería separarse de Mauricio Ochmann