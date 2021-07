Natanael Cano regaló dinero a familias en Hermosillo y lo presumió en redes

Natanael Cano mostró en redes sociales cómo regalo dinero a personas en Sonora (Foto: Instagram/@natanael_cano)

Natanael Cano, creador de los corridos tumbados, compartió a través de sus redes sociales que ha iniciado actividades filantrópicas en su natal Hermosillo, Sonora, entregando algunos billetes a familias y personas que se iba encontrando por las calles, esperando ayudarlas económicamente.

El cantante de 20 años ha comenzado a cosechar de su éxito desde el año pasado y no piensa quedarse con todas sus ganancias, pues aseguró que sintió que es el momento de hacerlo porque es con gusto y no por “quedar bien”.

Desde ayer a través de sus stories en Instagram, el cantante compartió una serie de imágenes en las que explicó la razón por la cual está haciendo la entrega de dinero, buscando contrarrestar las críticas venideras diciendo: “Si voy a ayudar es porque me nace y creo que es el momento, no porque tenga mucho dinero. Que regalen los que no les cuesta conseguirlo, ya mucho hago entregándoles mi vida en esta carrera tan buena y tan tramposa”.

Este martes y miércoles Cano estuvo entregando dinero en su ciudad de nacimiento, Hermosillo (Foto: Instagram/@natanael_cano)

Agregó que esta ayuda no es la única que hace, pues en la intimidad de su hogar también apoya a su familia y a las personas que lo rodean, pero “esta es la primera que no va para mi familia personal”. Recalcó que la razón por la que lo está evidenciando es para tener la conciencia limpia “no las redes sociales infladas con mucho nada”.

Entre las stories del intérprete de Diamantes se ve una cartera llena de billetes de diferentes denominaciones que no pudieron ser entregados en un mismo día, por ello esta noche Cano compartió un video de casi tres minutos en donde se ve cómo hoy visitó a algunas personas directamente en sus domicilios para hacer entrega del apoyo económico.

“Por las calles de Hermosillo, Sonora, Mex se gastó el dinero prometido, se repartió como tenía que ser. Muchas gracias”, puso Natanael en la descripción de su publicación.

El joven cantante ayer mostró el dinero que entregaría (Foto: Instagram/@natanael_cano)

El video no lleva más de una hora de haber sido publicado y ya cuenta con alrededor de 100 mil reproducciones y cerca de 600 comentarios de sus seguidores que lo felicitaron por haber realizado esta actividad.

Cano recientemente anunció su regresó a los escenarios con dos fechas en México, una en la Ciudad de México y otra en Monterrey. Los boletos salieron a la venta el junio pasado y en sólo siete minutos se agotaron todos los boletos disponibles.

Poco después se anunció que se abrirían dos fechas más, de la mano de la agencia MATS, ECO Live y Apodaca Group, Natanael Cano se presentará el jueves 2 y 9 de septiembre de 2021 en el BB Auditorio de la Ciudad de México, para después continuar con dos show más el 3 y 8 de septiembre en el Auditorio Pabellón M de Monterrey. Las entradas de las segundas fechas se agotaron en cuatro minutos.

Natanael compartió varios videos e imágenes en donde muestra la entrega de dinero (Foto: Captura de pantalla Instagram/@natanael_cano)

En 2019, con apenas 18 años, Cano lanzó Todo Es Diferente, el primer disco de ocho más que están en su lista en tan corto tiempo y su sonido “tumbado” que mezcla el regional mexicano con el trap y los ritmos urbanos no han hecho otra cosa más que dar de qué hablar del ahora popular cantante.

Natanael no solo conectó con su audiencia gracias a sus “corridos tumbados”, sino que su talento llegó a oídos de grandes exponentes de la música urbana como Bad Bunny, que inmediatamente lo buscó para hacer una colaboración, y su trabajo lo ha compartido con artistas como Alejandro Fernández y Snoop Dogg.

SEGUIR LEYENDO: