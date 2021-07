Pepe Aguilar de nuevo contra Natanael Cano: “que Dios lo ayude”

Pepe Aguilar reactivó la disputa que mantuvo con Natanael Cano

Tras ser cuestionado sobre si participaría en una canción al lado de Natanael Cano, Pepe Aguilar se mostró completamente convencido de que dicha colaboración no se dará. Las declaraciones del hijo del “Charro de México”, reactivaron la polémica de la que fueron protagonistas a mediados del año pasado.

En la entrevista realizada por Alan Tacher para Univisión, el cantante declaró lo siguiente al ser cuestionado acerca de si su hija o él mismo grabarían un dueto con el autor de 20 años: “¿Quién? Ah, ese muchacho (...) pues habría que preguntarle a ella (a su hija), ella es ‘muy diablo’, no creo que cante con alguien que no canta”.

Natanael comentó en una entrevista realizada para Noisey lo siguiente: “Próximamente en 2034, con un holograma, ya muerto”, donde de manera irónica negó la colaboración con el artista tras el escándalo en el que ambos estuvieron involucrados. El cantante luego se disculpó por la posible interpretación de su mensaje como algo mal intencionado, lo cual aseguró que fue una broma.

Pepe Aguilar afirma que su hija no cantará con Natanael (EFE)

Algunos tomaron el comentario como una invitación para trabajar juntos, por lo que el entrevistador preguntó a Pepe sobre si sería posible, a lo que éste respondió: “Por favor no, hombre. Que Dios le ayude. Mira la verdad te soy sincero, a todos mis colegas, que Dios los ayude”.

La controversia comenzó tras un mal entendido por parte de Natanael, el cual fue provocado por un video donde Pepe Aguilar habló sobre los Corridos Tumbados, género en el que el joven de 20 años destaca como el máximo exponente.

En el video, se puede escuchar al Escorpión Dorado preguntándole al veterano artista acerca de su opinión sobre el nuevo género de la música regional mexicana, tras lo cual se escucha la respuesta que afirmó lo siguiente: “música mediocre, chafa y pinche”.

A través de un video publicado en YouTube por el canal de “El Mameluco”, se aclara que la secuencia fue editada para aparentar que la respuesta fue correspondiente a la pregunta, lo cual fue falso, pues la réplica de Aguilar fue la siguiente: “Yo creo que son parte de la evolución de la música y así como en la evolución de las especies, hay cosas que duran más cosas que otras”.

Natanael se expresó fuertemente en contra de Pepe tras un malentendido EFE/Rancho Humilde

Cuando Pepe respondía, se notó la persistencia del entrevistador para que su respuesta correspondiera a una reacción negativa por parte del cantante, lo cual no pasó.

Al ver el video erróneamente editado, Natanael declaró con un notable enojo en contra del artista de la siguiente manera: “Si todos tienen gustos diferentes, por qué abres el hocico. A ver, Pepe Aguilar, ¿para ti qué son los corridos tumbados? Pues la verdad a mí no me gustan, pero podrías decir que habrá gente que sí y que se respeta, pero ahí vas a tirar mierda”.

Tras estas declaraciones, el hijo de Pepe salió en su defensa con el siguiente mensaje: “¿Qué tan poca autoestima debes de tener que cuando un güey dice ‘Se debe de dejar de hacer música pinche y chafa’ pienses que están hablando de ti? Qué pinche autoestima tan bajita tienes”.

El joven artista es el refente cuando se habla de Corridos Tumbados EFE/Apple Music

“La neta no me arrepiento ni pido perdón a nadie, simplemente si no tengo humildad por defender lo que a mí me ha costado machín porque yo no traigo nombre, yo no traigo apellido, no vengo de familia, el imperio que yo tengo de corridos tumbados es el imperio que yo voy a defender hasta que me muera porque a mí me costó”, fueron las palabras finales del Cano en el caso.

SEGUIR LEYENDO: