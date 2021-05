Pedro Sola se disculpó por su reacción a altercado entre Camila Sodi y Linet Puente: “Tuve un exabrupto y dije una palabrota”

Fotos: Camila Sodi / Instagram - Predro Sola / Instagram - Linet Puente / Instagram

Ayer durante la emisión de Ventaneando, la periodista Linet Puente narró cómo fue su experiencia al entrevistar a Camila Sodi por su nueva película El exorcismo de Carmen Frías, misma que terminó con un encontronazo.

Y al comentarla con sus compañeros del programa, Pedro Sola lanzó un controvertido comentario por el que esta mañana pidió disculpas en su cuenta de Twitter.

“Ayer en @VentaneandoUno tuve un exabrupto al tenor de la discusión que se llevaba a cabo y dije una palabrota de lo cual me arrepiento y me disculpo de verdad, no es mi costumbre insultar a nadie. Lo siento mucho”, escribió.

El comentario al que Pedro Sola hace referencia en su mensaje es porque llamó “imbécil” a la actriz, luego de que Linet Puente recordara una de las preguntas que realizó a la Camila Sodi: “¿Qué te aterra, Camila?”.

Pregunta a la que la actriz respondió a “preguntas como las que me acabas de hacer ahorita”. Al escuchar la declaración de Camila Sodi, Pedo Sola expresó “que no sé contestar porque soy una imbécil”, comentario que desató las risas de la producción.

Hasta el momento la disculpa del conductor supera los mil 500 me gusta y en las respuestas se lee el apoyo a Pedro Sola.

Esto ya que algunos usuarios justificaron el comentario del periodista: “es que de pronto sí hay gente que saca de sus casillas, hasta a los más tranquilos como tú”.

Mientras que otros usuarios recordaron algunas de las actitudes de la actriz calificándola como “arrogante”, por lo que hubo otros usuarios que respondieron “no te disculpes” o “no te preocupes Peter, Camila Sodi se lo ganó, higadito de mujer”.

Pues esta no es la primera vez que Camila Sodi muestra sus diferencias con los medios de comunicación.

ENCONTRONAZO DE LINET PUENTE CON CAMILA SODI

Con motivo del estreno y de la promoción de El exorcismo de Carmen Frías, la actriz Camila Sodi protagonizó una pelea con la periodista Linet Puente.

Pues según la periodista, la actriz respondió cortante a sus preguntas, además de un fuerte comentario con el que Sodi concluyó el encuentro.

Linet Puente Camila Sodi (Foto: EFE/Infobae)

Por lo que durante la transmisión del programa de Pati Chapoy, Puente expresó: “Me sorprende mucho que todavía haya actores y/o personalidades que no se saben conducir con los periodistas, que si les haces una pregunta que tantito se sale de lo que ellos están esperando, luego te atacan”.

Y al recordar la charla que sostuvo con la actriz, Linet Puente explicó que al cuestionarle si realmente es la actriz “mejor pagada”, Camila Sodi respondió “ay, ay, ojalá fuera verdad”.

Sin embargo, el conflicto no terminó ahí, pues el coprotagonista de la película también se encontraba durante la entrevista, por lo que rápidamente intervino en la discusión: “¿Vamos a hablar de la película o de cuánto le pagan a Camila?”.

Además, la periodista agregó que al terminar la entrevista Camila Sodi expresó “¡Qué tipa tan pesada!, ¿quién era?”, parte de la entrevista que fue recortada en el material que recibió Linet Puente.

Recientemente Camila Sodi habló abiertamente con Aislinn Derbez sobre sus problemáticos encuentros con la prensa y reveló los motivos que hay detrás de su imagen mediática.

Y para el podcast de la hija de Eugenio Derbez, La Magia del caos, la actriz confesó que desde niña se sintió acosada por los medios de comunicación: “La prensa me hizo daño desde que era muy chiquita”.

Hecho del que resaltó que siempre se mantuvo alerta: “Crecí protegiéndome de la prensa del corazón, que siempre estaba como al acecho desde que era chiquitita, acosándome, poniendo cosas horribles”, continuó.

Pues la ahora actriz no sólo tiene un pasado con Diego Luna, de quien se divorció en el 2013 y con quien tiene dos hijos, sino que también su familia brilla en el mundo de los espectáculos.

Ya que su madre, Ernestina Sodi, es escritora, periodista y modelo; quien además es hermana de Laura Zapata y Thalía.

