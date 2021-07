Ari Borovoy habría lanzado indirecta a miembros de OV7 en medio de la polémica

Ari Borovoy habló por primera vez de los evidentes problemas que tiene con los Ov7 (ig: ariborovoy)

Aunque no especificó si su publicación iba dirigida a alguien en específico, Ari Borovoy escribió una frase que algunas personas interpretaron como una indirecta para sus amigos y compañeros de OV7.

Actualmente la banda conocida también como Onda Vaselina se enfrenta a un difícil momento, aparentemente darían una serie de conciertos por el aniversario de su creación, pero debido a la pandemia por coronavirus estos tuvieron que ser suspendidos.

De acuerdo a las declaraciones del grupo, de los siete integrantes se formaron dos grupos: Lidia Ávila, Mariana Ochoa y Óscar Schwebel; y por otro lado, Ari Borovoy, Erika Zaba, Kalimba y M’Balia Marichal. En una serie de preguntas y respuestas Borovoy aclaró que no están divididos y que no están negando su asistencia en la gira.

Ari Borovoy realizó esta publicación (Foto: Instagram/@ariborovoy)

No obstante, el mensaje que desató una polémica fue la siguiente, la cual Borovoy publicó en su cuenta de Instagram. “Recordando cuanta razón tenia mi padre. El decía: Cuando vean que no pueden igualarte, y mucho menos superarte, tratarán de ensuciarte….A eso se le llama ENVIDIA….Sigue caminando. Tu sigue….Feliz martes!”, escribió el cantante.

La razón que podría conectar su texto con la situación de la banda es que la realizó el pasado 13 de julio, en medio de la polémica que enfrentan los integrantes. Por su parte, algunos de los fans escribieron mensajes de este tipo “como fan de OV7 me atrevo a pedirte que paren este mal rollo” y “Que lastima que por tanta ambición se pierda algo tan bueno”.

“Más que dos bandos, son diferentes maneras de pensar que surgieron en la pandemia. Y estamos aquí los cuatro que de una manera, quizá no intencional, fuimos señalados como los que no estábamos queriendo participar en una gira, cuando no es así. Hablando directo, nosotros estamos puestos para la gira. Ahora que vemos que Lidia está puesta, pues está increíble, ya somos cinco″, detalló Ari en su momento.

Varios integrantes de la banda han declarado que sí se encuentran pasando un momento de diferencias de pensamiento (Foto: Instagram @oficialov7)

Este mismo día, Kalimba también confirmó que su grupo OV7 está pasando por una crisis de comunicación: “Hay que explicar mucho, somos hermanos, el público tiene que saber que no es la primera vez que tenemos un distanciamiento, o un pensamiento diferente. No hay un pleito porque no ha habido insultos, gritos, simplemente fue en este momento de pandemia, de crisis, que fue lo que detuvo la gira. Nosotros estuvimos ensayando para detener la gira por pandemia, no fue OV7″.

El también actor admitió que el origen del distanciamiento entre los miembros de la banda son las diferentes formas de pensar y los intereses de cada uno, en especial en el aspecto de las fechas de conciertos canceladas.

“El mundo ahorita está reacomodándose, cuando una parte del grupo cree que debemos ya acomodar fechas, otra parte del grupo cree que no es el momento. Los empresarios ya querían poner las fechas y nosotros dijimos ‘paremos un poquito’. Eso es lo que hace que parezca que existen dos bandos, hay dos pensamientos. Los siete queremos hacer la gira, solamente cada uno defendiendo cómo le va en la feria”, añadió.

Kalimba también habló sobre la problemática (Foto: Instagram @kalimbaoficial)

También declaró al respecto de la versión que asegura que Lidia Ávila supuestamente no vería con buenos ojos a Alejandro Tinajero, la nueva pareja sentimental de M’Balia.

“Esto es una cuestión de que ellas se sienten a platicar cinco minutos si es que existe un malentendido, y yo creo que es un malentendido público. Al final del día, entre hermanos, familia y mejores amigos, nosotros no tenemos una hermandad que se vea dictaminada por el pensamiento sobre nuestras parejas, sobre nuestra vida personal. Al final del día a quien no le gusta con quién ando yo, pues que no les guste, que no vayan a comer a casa y punto”, finalizó.

