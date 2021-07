MTV MIAW 2021: dónde y a qué hora ver la premiación conducida por Kali Uchis y Kenia OS

FOTO: MTV MIAW

Después de un año de ausencia, este martes regresan los premios MTV MIAW 2021 a la pantalla. Esta vez conducidos por dos famosas estrellas femeninas: la cantante colombiana Kali Uchis y la influencer mexicana Kenia Os, quienes adelantaron algunas sorpresas de esta noche.

Durante su octava edición, los premios del gatito tendrán presentaciones musicales especiales con Danna Paola, Christian Nodal, C. Tangana, Rauw Alejandro, Justin Quiles y Gera Mx y entregarán 32 premios a las personalidades más hot de la cultura pop de este año —TikTokers, Influencers, artistas y hasta protagonistas de momentos virales, como el ‘Niño del Oxxo’ o López Gatell en la playa—.

Los premios serán transmitidos a través del canal de MTV, por Comedy Central, la plataforma Paramount+ y a través de la página de Facebook de MTV en punto de las 22:00 hrs. (México y Colombia; 24:00 hrs. Argentina).

Previo a los premios, la celebración comenzará con la Pink Carpet que arrancará a las 20:30 hrs (México y Colombia; 22:30 Argentina), en los mismos canales. Esta vez, Diana Larume y Juanjo Herrera serán los conductores de la alfombra y Humbe, León Leiden y Bratty deleitarán a los televidentes con una presentación musical especial.

¿Qué sorpresas tienen Kali Uchis y Kenia Os?

FOTO: MTV MIAW

Durante los premios MTV MIAW 2021, Kali Uchis y Kenia Os no sólo forman parte de los artistas nominados, sino que serán las encargadas de conducir el galardón. Además, la cantante colombiana tendrá una presentación especial del éxito Telepatía.

En entrevista con medios de comunicación, Kali y Kenia platicaron sobre lo que les espera en esta gran noche y cómo se sienten en su primera vez como conductoras de televisión.

“Es algo que nada más lo vives una vez, es un evento importante. Es de mucho disfrutar y gozarlo. Aparte somos las dos primeras mujeres que vamos a conducir este evento. Entonces, creo que tiene muchísimo empoderamiento y eso me encanta. Eso va a marcar como un sellito en estos premios”, expresó Kenia, quien está nominada a tres categorías, entre ellas Icono Miaw.

“Yo estaba un poco preocupada, como que ‘¿voy a tener tiempo para hacer las dos cosas?’, no sé. Pero lo quería hacer, me parece que va a ser muy divertido”, opinó Kali Uchis, quien compite en las categorías de Video del año y Hit del año.

MTV

La pereirana de 26 años también habló sobre el éxito que recibió el single Telepatía, parte del álbum de 2020 Sin miedo (del amor y otros demonios): ”No sabía (que iba a ser tan exitoso), cuando hice el proyecto, yo lo hice porque quería hacer un álbum completamente en español”.

“A mí muchas personas me dijeron que no iba a ser exitosa, que no me iban a apoyar. Entonces, fue algo que yo hice sin pensar en el éxito, ni nada de eso (...) Toda mi carrera ha sido más por el arte, ‘for the arts not the charts’. ‘Telepatía’ fue algo que pasó y yo no estaba esperando fama ni nada de eso”, recordó la interpreté.

Finalmente, ambas se dijeron sumamente emocionadas y felices de trabajar juntas en el la entrega de los premios MTV MIAW 2021 de esta noche.

¿Qué tendrán de diferente estos premios?

Desde su inicio en el 2013, los MTV MIAW se han caracterizado por ser sumamente dinámicos. Ninguna edición es igual a otra, pues los fanáticos son los que deciden qué categorías premiar y a quiénes otorgar el galardón, a través de una votación en línea. Pero este año se añadirá la categoría “Transforma MIAW”, otorgada a agentes de cambio en sus comunidades en materia de género y derechos LGBTQ+.

Esta noche se entregarán 32 estatuillas gatunas en las categorías de: Dominio K-POP, Music-ship del año, Hit global del año, Video del año, Emergente, Himno viral, Artista Miaw, Bichota del año, Comedia todo terreno, Amo el podcast, Reality del año, Killer serie, Streamer del año, Pareja en llamas, Fandom y Filósofo viral, entre otras.

Entre los nominados figuran las personalidades más relevantes de la Internet y la TV, como Kimberly Loaiza, Kenia Os, Luisito Comunica, Elán, Juanpa Zurita, Paco de Miguel, Mane, Kunno, Rod Contretas, Macarena Achaga, Auron Play, Arigameplays, Mario Aguilar y Hearly, ente muchos otros.

SEGUIR LEYENDO: