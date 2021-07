Rauw Alejandro habló por fin sobre Ester Expósito mientras se prepara para los MTV Miaw

Rauw Alejandro confesó que cantaba los temas de Luis Miguel cuando era niño MTV Miaw

Con motivo de su estancia en México para participar en los premios MTV Miaw 2021 que se entregarán el próximo martes 13 de julio, el cantante Rauw Alejandro accedió a hablar no sólo de su trabajo en la música, sino también de ciertos aspectos alrededor de su vida personal.

Siempre con una sonrisa en el rostro y con una actitud amistosa, Raúl Ocasio - su verdadero nombre- contó en un encuentro con diversos medios cómo es que se mantiene con los pies en la tierra después del gran éxito que ha alcanzado y reconocimiento que ahora tiene:

“Hemos trabajado muy fuerte para llegar aquí y no hay que dejarnos caer, tenemos que estar conscientes de lo que somos y también debemos estar rodeados de personas con buena vibra, eso nos ayuda mucho. Soy muy cercano a mi madre y ella me apoya mucho, también estoy rodeado de mis amistades que siempre me cuidan. Uno tiene sus días buenos y sus días malos, pero creo que he tenido éxito porque me he aferrado a las cosas buenas”.

El puertorriqueño habló sobre sus cantantes mexicanos preferidos EFE/Alicia Civita

También se le preguntó sobre sus últimas colaboraciones con dos artistas de talla mundial como lo son Selena Gomez y Jennifer Lopez.

“La relación es estrictamente de trabajo, no puedo decir que tenemos una súper amistad pero sí les tengo mucho respeto. Es un orgullo trabajar con ellas. Selena Gomez ha hecho cosas inmensas y tiene una gran influencia en las generaciones de hoy en día. JLO es una leyenda, me acuerdo de cuando era pequeño y la vi interpretar a Selena, me enamoré, desde ahí se convirtió en mi crush”.

Al encontrarse en México, el cantante contó cuáles artistas mexicanos admira y con quién tiene una colaboración preparada:

“Soy muy fan de Selena y me encantaría que estuviera hoy en día con nosotros. También cantaba las canciones de Luis Miguel cuando era pequeño, se las dedicaba a las nenas, ¿sabes?, Soy muy fan de Reik y tenemos un súper tema que está próximo a salir. También le dediqué todas sus canciones a las chicas”.

Rauw Alejandro y Danna Paola serán algunos de los asistentes a los premios MTV Miaw Fotos: Instagram @rauwinfo.pe / @dannapaola

“Hay muchos artistas que me faltan y tendría que meterme a mi playlist para decírtelo, pero por supuesto México es un país con mucha cultura, con mucha música y mucho que ofrecer. Creo que es una de las grandes potencias culturales del mundo y de latinoamérica, es un placer estar acá y me gustaría mucho en un futuro colaborar con más mexicanos porque para mí es un honor”.

Raúl tiene un cariño especial por México, pues aquí se llevó a cabo el primer festival en el que participó, lo que catapultó su carrera para llegar al punto en el que está hoy. De la misma manera, los fans mexicanos le han brindado un apoyo incondicional desde el primer día de su carrera, cuando le mandaban mensajes de apoyo mediante las redes sociales y hoy que se encuentra en el país lo reciben con mensajes de aliento desde el aeropuerto hasta el hotel en el que se encuentra.

Jennifer López y Rauw Alejandro protagonizaron el video musical de "Cambia el paso" EFE/Sony Music

Por último, Raúl habló sobre los rumores de su presunta relación con Ester Expósito, a quien afirmó tenerle un gran cariño y un enorme respeto. Su relación de amistad empezó cuando ella subió un video bailando la canción “El Efecto” y desde ahí se mantienen en comunicación.

A pesar de lo bien que se llevan, Rauw afirmó que en este momento sólo tiene cabeza para pensar en su trabajo, pues sus compromisos laborales lo tendrán ocupado a tiempo completo hasta el mes de noviembre, aunque no descarta que en algún futuro se pueda dar algo con cualquier persona, ya que afirmó: “como dice mi madre: ‘la que va a ser ya nació’”, por lo que él espera paciente pues sabe que su media naranja también está esperando por él.

