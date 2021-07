Laura G desató burlas y memes por cantar en “Venga La Alegría”

Foto: Instagram/@lauragii

La conductora Laura G fue criticada porque su participación en Quiero Cantar, el nuevo segmento del programa Venga La Alegría, pues de acuerdo a los televidentes dejó mucho que desear. Este reality se estrenó el día de ayer lunes.

La conductora subió este martes al escenario para cantar el reconocido tema de Selena Quintanilla, El Chico Del Apartamento 512, pero su interpretación no fue del gusto de los espectadores y a pesar de su gran esfuerzo, recibió diversos comentarios negativos donde los seguidores mostraban su desagrado.

Los televidentes aseguraron que en un cantabar hay más talento y que en el programa de Tv Azteca solo exponían a sus conductores. “Que necesidad!!! Solo los exponen, nadie canta, en un canta bar se oyen mejores aportes que estos a nivel nacional, ahí nos vemos, voy a buscar algo que no lastime tanto mi hígado.”, comentó un usuario.

También destacaron los problemas técnicos que surgieron con el audio. “Los micros están muy bajos creo. Ni Ricardo ni Lau se oían bien...”, “Ricardo no se oía porque solo movía la boca, Laura tenía mucho eco”, añadió otro usuario, “tuve que subirle casi todo el volumen a la tele para medio oírla, casi ni la escuché cantar”, argumentaron.

Un seguidor recordó a los demás internautas que Laura fue de las influencer y famosos que participaron al Partido Verde durante la veda electoral. “Le doy un 0 por venderse al Verde, que nunca se olvide eso”.

Parte de los comentarios también fueron contra Horacio Villalobos, pues consideraron que había sido parcial en la evaluación de la exconductora del programa Sabadazo. “!Ahí va Horacio a defenderla! Jajaja solo porque son amigos, ¡ay no! Jajajaja”, “espantoso la protegen porque es consentida del programa, horrible y luego como siempre el drama, si vuelve a cantar yo le cambio”, “¡Canta mejor Bella! Horacio (Laura) no se merecía un 6, (tal vez) un 5 o 4 no canto nada.”

Otros internautas argumentaron que los jueces favorecían a los conductores del programa. “Y para que invitan de otros lados si solo le dan buenas críticas a los que pertenecen al programa aunque canten del asco cómo Laura G y Ricardo”, aseguró un usuario.

De acuerdo a los tuits del programa matutino, los que lideraban la competencia eran “Los Destrampados” con Bomba de “Azul Azul” y Laura G con El chico del apartamento 512; les seguían Ricardo Casares con Candela de “Mecurio”; el dueto dedest con No tengo dinero de “Los Kumbia Kings” y en último lugar estaba Bella de la Vega con Tu Falta de Querer de Mon Laferte. Después del ultimátumVLA, el ganador del día martes fue el comunicólogo y exconductor de Ventaneando.

A las críticas hacia la conductora se sumaron diversos memes realizador por los internautas, en los que afirmaban que la interpretación fue horrible, que la canción de Selena era muy fácil de interpretar, y que esperaban que el público no votara por ella.

¡Quiero Cantar! se transmitirá dentro del matutino de TV Azteca, serán 15 los participantes; en el reality compiten desde una persona hasta tres integrantes, quienes buscarán destacar y llevarse la victoria de ese día. Los conductores de este reality son Sergio Sepúlveda y Cynthia Rodríguez.

El día de mañana miércoles participarán: el trío de “Las sobrevivientes”, el dueto compuesto por Roger y el cocinero “Chino”, “Capi” Pérez y Anette Cuburu junto al chef Mariano.

