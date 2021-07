“Una chulada de persona”: Roberto Tapia defendió así al “Chapo” Guzmán

Roberto Tapia y "El Chapo" Guzmán tuvieron un cordial encuentro en el pasado (Foto: Instagram@robertotapia)

El cantante de música de banda y regional Roberto Tapia está dando de qué hablar pues contó a detalle cómo fue la vez que conoció y cantó para múltiples figuras del narcotráfico mexicano, como el hoy recluido Joaquín Guzmán Loera El Chapo y los integrantes del Cártel del Golfo.

Fue en una charla con el también cantante del mismo género Ernesto Barajas para su canal de Youtube, donde el intérprete de narco corridos como El señor Guzmán e Iván el Chapito, narró su encuentro con el capo sinaloense, a quien llenó de halagos. Así lo dijo:

“Es una persona, en mi experiencia, de las más humildes que he conocido en mi vida. Si tomamos en cuenta el personaje, porque una persona que tiene ese tipo de poder, de dinero, normalmente te imaginas que son personas arrogantes, que no los puedes ni saludar cuando no los conoces. Todo lo contrario.”, contó sobre el encuentro aunque no especificó dónde ocurrió ni en qué circunstancias.

Roberto Tapia aseguró que el capo es una persona educada y humilde (Foto: @robertotapia/ Instagram)

El gran amigo del actor Rafael Amaya, a quien ha apoyado en su proceso de desintoxicación de sustancias, contó que los modales del famoso capo lo impresionaron y aseguró que no le importa que lo critiquen por el hecho:

“Es de las personas más educadas que he conocido. Muchos podrán decir ‘estás güey lo que dices’, pero me importa purititita madre lo que digan porque hablo de mi experiencia. Los otros si tuvieron otra experiencia, cada quién (…) Siempre una chula de persona conmigo.”, agregó.

Tapia contó que un corrido suyo, El hijo de la tuna, que es toda una alegoría para El Chapo, es el tema que más le ha gustado al sombrío personaje, pues le trae recuerdos de su infancia y juventud.

“(Lo conocí) por la música. Me dijo ‘oiga,, y ese corrido, ¿quién le dio la información?’ porque el señor siempre hablaba con la mirada muy seria, pero era su forma. Y me dice ‘la verdad quiero decirle que es el corrido que más me gusta que me hayan hecho a mí’ y le digo, ‘no, la verdad para mí es un privilegio, muchísimas gracias’. Y me dice ‘no, es que ese corrido me recuerda todo lo que yo viví, habla de mis hijos, mi hijo que ya no está. Habla de cuando yo vendía naranjas, de cuando estaba bien jodido, y tenía la ilusión de ser alguien en la vida, y todo eso me trae los recuerdos. Por eso me gusta’”, recordó.

EL 17 de julio de 2019 Joaquín Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico, más 30 años por violencia con armas y otros 20 por lavado de activos

El cantante mexicano-estadounidense tomó como ejemplo al pugilista Julio César Chávez, quien en el pasado también ha revelado su cercanía eventual con algún capo de la droga.

“Como lo dijo Chávez cuando lo han criticado ‘Y qué tiene?’ pues son seres humanos, dice. ‘Soy su ídolo, le gusta el boxeo’. Pues igual, les gusta la música, y qué hacemos, no nada más me ha tocado conocer a él, me ha tocado conocer a muchísimos”, aseguró.

Tapia, de 40 años, también expresó que aunque ha trabajado para diversos cárteles, prefiere mantenerse al margen de todo problema, pues sólo lo ve como el cumplimiento de su trabajo:

Tapia no mostró ningún tipo de pudor en admitir su empatía con los capos de la droga (Foto: Archivo)

“Bendito Dios yo nunca he ido forzado a ningún lado y a donde me digan yo voy a estar ahí, es mi trabajo y no tengo otro negocio, de esto vivo y en todos lados me ha tocado cantarle a todos los carteles, y es la chamba de uno. Ya si ellos traen pleito con unos, con otros, con el gobierno, ese es pedo… a mí no me metan en esas cosas, yo no les dije que fueran mafiosos.”, añadió.

Finalmente, recordó cuando los capos de Reynosa lo contrataron para cantar en un evento, pero lo condicionaron a no cantar corridos alusivos a un grupo rival.

“En su momento, hace años, me tocó cantar para los del cartel del Golfo ahí en Reynosa, y lo primero que me dijeron fue ‘le voy a pedir un favor, no cante ni un corrido de los Zetas’. Y le digo ‘no, mis respetos, no me sé corridos de ellos, de hecho ni corridos de ustedes me sé, con todo respeto, puros de Culiacán’. Y me dijeron ‘de los jefes, de los patrones, cante todos aquí’. Así fue el trato que me hicieron.”, finalizó.

