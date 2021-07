Michelle Rodríguez reveló cómo lucha contra la gordofobia

Michelle Rodríguez interpreta a "Sandra" en la película "Te llevo conmigo". (Foto: Cortesía)

Después de que Michelle Rodríguez diera positivo a COVID-19 y detuviera sus proyectos teatrales y en la pantalla chica, se ha mantenido estable y con un excelente estado de ánimo. La actriz se tomó un momento para una serie de preguntas y respuestas con sus fans, en donde destacó su respuesta al amor propio.

Rodríguez siempre ha mostrado su cuerpo y su gran autoestima en las redes sociales, y ante el cuestionamiento en sus historias de Instagram, Michelle compartió su punto de vista ante la pregunta: “¿Cómo lidiar con la gordofobia de las personas?”. La respuesta de la conductora fue directa. “Creo que reconociéndote, respetándote, valorándote, dialogando (cuando se puede), siendo congruente”.

Michelle Rodríguez y Faisy protagonizan un nuevo programa que se transmite por las noches en Unicable (Foto: @michihart/ Instagram)

Otra usuaria le preguntó cómo sentir amor propio: “Dime, ¿cómo le hiciste para amar tu cuerpo? Yo vivo una guerra diaria”. Con honestidad, la protagonista de la serie 40 y 20 respondió: “Es un trabajo de todos los días, primero hay que dejar de estar en guerra contigo misma. Agradece todo lo que tu cuerpo hace por ti y todo lo que puedes hacer gracias a él”.

La actriz continuó su mensaje asegurando que se deben empezar a reconocer los aspectos positivos. “De a poquito ve reconociendo lo hermoso que es y atesóralo. Intenta todos los días dejar de compararte. Ama tus diferencias, encuéntrate única y escucha los comentarios DE AMOR” Puntualizó.

Michelle Rodríguez ha mostrado su cuerpo sin miedo a los comentarios negativos (Foto: Instagram de Michelle Rodríguez)

“Llénate de ellos, repítelos y cuestiona de dónde vienen los negativos. Vístete como te sientas cómoda sin pensar en los demás y sobre todo no te sueltes”, finalizó. Michelle también ha escrito el amor que le tiene a su cuerpo y demostrado su gran actitud en otras publicaciones.

“Soy mi propia diosa, soy mi propia voz. Y ahí voy cada día más mía, con más amor, menos miedo y paso firme, a veces no, y vuelvo a empezar una y otra vez. No sólo es mi cuerpo, son mis pensamientos y mis emociones, abrazándolos, respetándolos y haciéndome responsable.”, añadió en la descripción de su foto compartida en Instagram, en donde se le puede ver en la playa con un traje de baño.

Michelle Rodríguez en la playa, con un mensaje de amor propio (foto: Instagram/@michihart)

El estado de salud de Michelle después de su contagio es estable. “Estoy bastante bien, estoy tranquila, mis signos están bien, estoy muy cuidada haciendo lo que hay qué hacer”, compartió.

La participante en Me caigo de risa también habló sobre su experiencia en la obra musical Sie7e: Reinventando tus pecados. “Mi personaje es la gula y más allá de esta gula de comida, es esta gula de comerse al mundo, de ser insaciable. Disfruto mucho de este espectáculo, porque además estoy cantando una de mis canciones favoritas en la vida (I Put a Spell on You), y de verdad es un gran show”, relató. Incluso reveló que se unió al cast una semana antes del estreno, mientras los demás actores ya llevaban meses ensayando.

Michelle Rodríguez durante su presentación en el musical "Sie7e" en el Pepsi Center. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

La comediante también compartió detalles de la película estadounidense Te llevo conmigo que se estrenó este 8 de julio en México, en esta producción la cantante cuenta con un papel protagónico. Las grabaciones se realizaron a finales de 2018, al inicio de 2019, y parte de 2020; la cinta se proyectó en diversos festivales de cine internacionales.

“Cuenta la historia, cuenta estas historias que tratan de sueños, de pasiones, de migración, de amor entre dos hombres, de amor de amigos, de amor familiar, sin un villano, sin un prejuicio, sin una carga de esto no se hace, eso es algo que disfruto mucho de esta película”.

Michelle Rodríguez estrenó este 10 de julio el tema "Adelante Corazón" junto a la cantante Marisol Meneses (Foto: Cortesía Televisa)

También compartió su sentir respecto a “Sandra”, el personaje que interpretó. “Es la mejor amiga de Iván, Iván es el protagonista, es un chico que vive en Puebla y sueña con ser chef. Se enamora y cruza el desierto para cumplir sus sueños. Sandra, su mejor amiga, lo acompaña y estoy muy agradecida con este personaje”, compartió para Infobae México.

