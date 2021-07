Atala Sarmiento sobre la posibilidad de regresar a Ventaneando: “Lo sufría a veces”

Foto: Instagram / @atasarmiento

La exconductora del programa de espectáculos de TV Azteca Ventaneando, Atala Sarmiento, habló sobre la posibilidad de regresar al programa y recordó con cariño el tiempo que estuvo en la televisión mexicana.

A través de su cuenta de Instagram, Atala respondió algunas preguntas de sus seguidores. Entre ellas, un usuario le cuestionó si regresaría a formar parte del programa que conducen Pati Chapoy, Pedro Sola, Daniel Bisogno y Linet Puente.

“¡Uy! Le guardo un gran cariño a mi etapa en ‘Ventaneando’. Aprendí muchísimo, crecí un montón, me divertí y también, por qué no reconocerlo, lo sufría a veces”, comenzó en las historias de la plataforma sociodigital, a manera de reflexión sobre lo que aprendió durante su estancia en el programa.

“Pero por mi parte no volvería, tampoco creo que no me invitarían a volver; mejor se queda ahí, en mi baúl de recuerdos bajo llave”, finalizó, descartando de una vez por todas las posibilidades de un retorno al programa de espectáculos.

Además, Atala compartió que no tiene ningún interés en regresar a “los programas de chismes”, pues se encuentra disfrutando de la vida en España junto a su familia: “Seré muy honesta. La fama puede ser muy agobiante para algunos. Nunca me ha gustado lo de ‘Celebrity’ y no lo extraño nada”.

“Viviendo en España aprecio muchísimo el anonimato y la libertad que conlleva. Estoy muy tranquila pasando inadvertida y sabiendo que, si me miran es por mí y no porque soy una ‘Celebrity’ ¡Me siento muy libre!”, siguió la exconductora de televisión.

No obstante, Sarmiento añadió que hay algunas cosas que extraña de México, pero en general se siente aliviada de residir en la ciudad española y procura portar su nacionalidad con orgullo a cualquier lugar que visita.

“(Extraño) muchas cosas sí y otras, como la inseguridad y el tráfico, no tanto. Pero me siento muy orgullosa de que aquí empiezo a hablar, inmediato notan mi acento y me dicen: ‘Eres mexicana ¿no?’ Y siempre hay palabras lindas hacia nuestro grandioso país”, continuó a través de las historias de Instagram.

En el marco del 25 aniversario de "Ventaneando" Pati Chapoy compartió esta foto con los exconductores del programa, entre ellos Atala Sarmiento.

Por otra parte, Atala no descarta trabajar en la televisión en algún otro proyecto y aseguró que “si se dan las circunstancias podríamos saludarnos de nuevo por televisión” a sus seguidores. Aunque, remarcó que desde que se alejó de la televisión ha tenido un crecimiento personal y profesional importante.

“Reconozco que ha habido una profunda transformación. No ha sido sencilla, mucho trabajo emocional que continúa hasta la fecha”, concluyó.

Desde su abrupta salida del programa de espectáculos, se ha especulado sobre el regreso a la televisión de la conductora y de lo que en realidad pasó entre ella y Pati Chapoy que ocasionó la ruptura.

En aquel entonces Atala narró que sus compañeros habían dejado de hablarle de un día para otro y que ninguno de ellos se despidió cuando dejaron de darle “llamados”.

En enero de este año, Sarmiento hizo una breve aparición en el programa a raíz del festejo por el 25 aniversario y se reunió con todos los conductores y exconductores vía Zoom. En aquel entonces, todos mostraron una actitud pacífica y aseguraron que cualquier malentendido había quedado en el pasado.

Incluso, a finales de 2020, Atala sorprendió a sus seguidores cuando hizo una aparición sorpresa en el matutino de Grupo Imagen, Sale el Sol. No obstante, fue una medida temporal mientras otra de las conductoras se encontraba en licencia por maternidad.

