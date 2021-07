Qué es lo que Sarita Sosa busca de la herencia de José José y en contra de sus hermanos mayores

Sarita Sosa no consideró a sus medios hermanos como hijos de José José en el documento que presentó en Miami. (Foto: Archivo)

El pasado 8 de julio, se dio a conocer que Sara Salazar y la hija menor de José José, Sara Sosa, presentaron ante un juez de Miami, Florida, un documento en el que ambas solicitan que se les reconozca como las herederas de “El Príncipe de la Canción”.

Esta solicitud, presentada por el programa Suelta la sopa, exige que una casa en Homestead, Florida, quedara al nombre de la viuda del intérprete de El Triste. Esta propiedad está valuada en USD 400,000, aproximadamente 8 millones de pesos.

En el recurso presentado, también se solicita que ambas mujeres sean declaradas como administradoras y destinatarias de todas las regalías de la compañía discográfica Sony, así como de los recursos de la compañía José José Inc.

Sin embargo, lo que causó revuelo es que en el texto se alcanza a leer que, en el momento en que las solicitantes hacen un recuento de quiénes son los herederos, a la hora de enumerar a los hijos de José José sólo mencionan a Sara Sosa, desconociendo a Marysol y a José Joel como hijos del cantante.

De esta manera, ambas Saras buscan que se desconozca el testamento que escribió José José en 1988 en México y toda la herencia, incluida la propiedad en Estados Unidos, sea dirigida únicamente a ellas.

Ante ello, Anel Noreña, ex esposa del intérprete de La nave del olvido, quien fue declarada en abril de este año como la heredera universal de la herencia del cantante, reaccionó de buena manera ante el escándalo.

“Entonces parece que las Saritas se fueron a coronar reinas únicas de la primavera y a decirle al juez lo que tiene que hacer”, dijo entre risas para una entrevista en el programa Ventaneando.

“Ellas están mintiendo, porque la familia de José de México existe y muy bien posicionada”, afirmó la ex modelo, quien también confirmó que se en cuenta tranquila, pues los reclamos de Salazar y Sosa no son legítimos, ya que “No presentan ningún documento legal”.

Hasta este momento, la también vedette no ha cobrado ninguna regalía, pues anunció que aún se encuentran recolectándolas y poniendo en orden algunos documentos. También aclaró el estado legal de las propiedades del cantante de Gavilán o Paloma. “Hay un departamento en Homstead a nombre de Sara Salazar madre y de José, o sea que eso también la mitad es mía y la casa de Homstead también”, reveló.

A pesar de que la casa donde también vivió sus últimos días el cantante es parte de la herencia, aseguró que no dejaría sin amparo a las dos Saras. “No creo que nunca las dejara sin casa, pero vamos a negociar”, aseguró Noreña.

Por otro lado, Marysol Sosa también reaccionó, y mediante un comunicado dejó en claro cuál era su posición sobre el recurso presentado por Sara Salazar y Sara Sosa.

“Sólo quiero aclarar que aquí las opiniones personales no tienen cabida. Si ellas, dígase la Señora Salazar y mi media hermana Sara, creen que el testamento de México no es válido, no quiere decir que el documento no exista y no tenga validez. Pero eso no es lo que me alerta. Finalmente las leyes son las que determinarán qué es auténtico y qué es apócrifo. Lo que sí me sorprende, según constata el documento presentado ayer ante las cámaras por el programa Suelta la Sopa, es que para estas personas mi padre sólo tuvo una hija”, escribió Sosa.

Al contrario de Noreña, Marysol consideró que la forma de actuar de Sarita había sido “de forma incorrecta y engañosa, denostable y deleznable” y lamentó mucho la actitud de su media hermana.

