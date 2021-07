Qué hizo Lucero Mijares con una drag queen y arrasó en las redes sociales

Foto: Instagram @luceroporlucero

Hace unos días la hija de la actriz Lucero y el cantante Manuel Mijares, Lucero Mijares, apareció bailando muy alegre en un TikTok que causó emoción entre sus seguidores.

En el audiovisual, disponible en páginas de fanáticos de la joven, Lucerito aparece junto a la famosa drag queen Gerry Pérez-Brown mientras ambas bailan con suma felicidad y actitud.

“¡Buenas, buenas!”, expresa la reina del drag. “¡Hoy amanecimos rica, sabrosa, deliciosa, peligrosa porque puedo, yo puedo. Me lo merezco, sí, tengo la personalidad”, continúa mientras ambas bailan el reto al ritmo de una melodía animada.

En redes sociales, algunos usuarios celebraron el video: “Esta niña es una gran persona con un carisma increíble. ¡No, no, no! Me encanta escucharla cuando dice eso”, escribió un internauta.

“Hermosas, mi adorada Lucerito Mijares, cada día más divina y hermosa”, “¡Lucerito, me encantas! Estás hermosa y cantas divino” y “Qué video más contagioso, Lucerito es la más bella”, continuaron otros usuarios.

Esta no es la primera vez que Lucerito sorprende a sus seguidores por posar con algunas drag queens mexicanas. Incluso, hace unas semanas, causó emoción cuando apareció con un precioso maquillaje mientras asistió a una obra de teatro, un estilo muy diferente al que normalmente luce.

A finales de junio, la joven asistió a la puesta en escena La jaula de las locas, en donde se dejó ver con una sombra rojiza en los párpados, un delineado negro, además de unas pestañas postizas bastante largas y tupidas que ayudaron a resaltar sus ojos.

Además, completó el look con un labial rojo muy ligero, un poco de rubor en las mejillas y decidió recogerse el cabello para resaltar sus facciones. La imagen se volvió viral en las redes sociales, alcanzando miles de ‘me gusta’, provocando cientos de comentarios de sus fanáticos.

Así decidió maquillarse la hija de Mijares (foto: Instagram/luceromijaresh)

“Sonrisa hermosa, irresistible e interesante por sus dulzuras”, “La sonrisa más hermosa del mundo eres un ángel, te amo”, “Demasiado bella”, “Muy bonita Lucerito”, “Niña hermosa y talentosa”,”Wow, eres un ángel”, “Siempre preciosa Lucerito”, fueron algunos mensajes que las fanáticas de la hija de Mijares recibió en las cuentas de clubs de fans.

Por otra parte, “La Beba”, como le llaman sus papás, también ha causado escándalos entre algunas personalidades de la farándula mexicana por su carácter duro y directo. Como Consuelo Duval, quien narró un fuerte comentario que la niña le hizo cuando la conoció y que pudo ocasionar un desencuentro entre ambas.

La conductora del programa de Unicable Netas divinas, contó que cuando la conoció, una vez que coincidieron en un evento en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, le pareció una niña “ruda”, pues la criticó por cómo luce sin maquillaje.

“Es ruda, ruda, ruda. La conocí en el Auditorio precisamente cuando te fui a ver, y me dijo: ‘¿Tú eres la señora P. Luche? ¡Qué mal te ves sin maquillaje!”, comentó la actriz a Mijares, quien fue como invitado al programa. Además, Duval aseguró que no supo cómo reaccionar ante el comentario.

Consuelo Duval y Lucerito MIjares se conocieron años atrás, cuando la entonces niña le hizo un comentario que "dejó en shock" a la comediante (Foto: Instagram/@consueloduval/@luceritomijaresworld)

Ante la anécdota, Isabel Lascuráin, amiga cercana de la familia Mijares Hogaza, aseguró que el carácter de la niña siempre ha sido así: fuerte y directo. Incluso desde la infancia temprana.

“Es directa. Ahora sí que así nació, desde chiquita fue ruda. Su carácter siempre fue de ‘pérame tantito´. A lo que el padre de la niña, matizó que su hija es “padrísima”.

SEGUIR LEYENDO: