Lucía Méndez aseguró que tuvo un encuentro con Quetzalcóatl

Lucía Méndez aseguró que obtuvo el permiso de Quetzalcóatl para su siguiente proyecto y lo tiene documentado (Foto: Instagram/@luciamendezof)

Lucía Méndez aseguró que tuvo un encuentro con una de las divinidades más importantes de los mexicas, Quetzalcóatl, con quien tuvo una profunda “conversación”, por lo que logró obtener su permiso para poder comenzar un nuevo proyecto.

La actriz compartió en el programa Hoy que decidió acercarse al dios prehispánico para poder emprender un proyecto y tener éxito con él, por lo que fue a las faldas del volcán Popocatépetl para contactarse con el panteón mexica.

“Me paro en medio y le digo: ‘Quetzalcóatl, por favor, Quetzalcóatl, dame permiso para sacar esto’”. Ustedes no me lo van a creer, (pero) está documentado; llegó un águila, se paró en frente de mí, estuvo 16 segundos viéndome. Elevó el vuelo y se fue”, relató la también cantante.

Lucía Méndez compartió cómo fue su encuentro con Quetzalcóatl (Video: YouTube/Hoy)

En la narración de su experiencia compartió que varias personas se encontraban ahí, entre ellos un reconocido historiador, quien la guio a lo largo de este encuentro. Él le indicó que después de que el ave se postró frente a ella, tenía que sacar su “ollín del amor” para que éste la acompañara ahora que el dios mexica le había dado su permiso.

También insistió que en cualquier momento puede mostrar el video que sus acompañantes le tomaron, en donde se ve cómo Quetzalcóatl habría hecho contacto con ella a través del águila.

Méndez explicó que a lo que ella llama “ollín” es un dije y cada quien porta el propio, el suyo consiste en un anillo. “El ollín del amor es un símbolo que te mueve la vida, el movimiento. Y cuando te pones el símbolo, que también lo utiliza Jorge Flores, un vidente que es muy importante en el mundo, él lo trae desde hace 20 años aquí (en el pecho) y siempre mueve su vida para superarse”, aseguró la actriz.

Lucía Méndez mostró el anillo al que llama su "ollín de la vida" (Foto: Captura de pantalla)

No es la primera vez que Lucía comparte una experiencia aparentemente sobrenatural, pues el pasado mayo aseguró que tuvo contacto con la fallecida productora de Televisa Magda Rodríguez e incluso la ayudó a que siguiera su camino a otro mundo en compañía de la angelóloga Ariadna Tapia.

“Fue algo muy fuerte pero pudimos, bueno ella (Ariadna) pudo ayudarla a que tuviera una mayor elevación Magda; pero sí nos petrificamos, tuvimos chinito el cuerpo, ella me empezó a decir: ‘parece que no quiere avanzar’, y yo le hablaba a Magda hasta que logramos que ella entrara en esa ráfaga de luz, estaba terca”, narró la protagonista de Colorina.

Su encuentro comenzó con sensación de frío e hiperventilación, además de haberse quedado petrificada mientras su mascota no dejaba de ladrar a la nada dentro de su recamara, en donde sólo estaban ella y la angelóloga.

Lucía Méndez, en compañía de Ariadna Tapia y Pedro Sola, compartió cómo fue su experiencia paranormal (Foto: captura de pantalla/YouTube: luciamendeztv)

Aseguró en su programa en YouTube que dicho encuentro paranormal duró aproximadamente 15 minutos en los que ambas intentaron hacerle a entender a la ex productora cuál era su estado actual “Empecé a hablarle a Magda, ‘¡Dios, perdónala!’, yo daba unos gritos, hasta que ella (la angelóloga) me dijo que ya entró a la ráfaga de luz y todo volvió al cuerpo, volvió el calor”, explicó.

Dijo Lucía Méndez que la productora no comprendía su estado actual, por lo que lo único que pudo hacer por ella fue insistir en que había fallecido, dijo: “Del desmayo pasó a la muerte, me imagino que Magda no estaba como muy clara. Yo le decía que se elevara, que le iba a ir mucho mejor”.

SEGUIR LEYENDO: