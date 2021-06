“Vivimos en un matriarcado”: Pepe Aguilar habló sobre el rol de los padres en México

Aguilar recalcó que los padres de familia merecen un reconocimiento (Foto: The 3 Collective/EFE)

A pocas semanas de que en México se celebre el día del padre, Pepe Aguilar habló un poco sobre el papel que, según él, la paternidad tiene en el país y como es que la labor que hacen los hombres no tiene el mismo reconocimiento que el de las mujeres.

“No está en duda, en México vivimos un matriarcado y creo que muchos países de Latinoamérica. Y eso está bien, simplemente creo que también se merece un reconocimiento la parte masculina”, remarcó el cantante de regional mexicano para Ventaneando.

Respecto a los valores que Pepe Aguilar le ha inculcado a sus hijos a través de los años, Leonardo mencionó que uno de los mayores aprendizajes que ha tenido de su papá es tomarse las cosas con seriedad.

“Que hay que ser serios, que no es un juego y que todo lo que haces tiene una consecuencia buena o mala. Obviamente muchos más, pero ese es un pequeño resumen”, dijo el integrante de la Dinastía Aguilar.

Pepe Aguilar recalcó que la familia es lo más importante (IG: pepeaguilar_oficial)

Por su parte, Ángela Aguilar ha llamado la atención del público mexicano e internacional por su talentosa voz y alguna que otra controversial presentación. En cuanto a la entonación del himno nacional en la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez y el posicionamiento que su padre dio a través de un video, donde señaló que efectivamente su hija había tenido algunos problemas en el momento, el cantante ahondó más en la situación.

“Yo sé que las redes no pasa nada, que son puro cotorreo y no me le voy a poner al brinco a alguien que ni siquiera conozco, pero en determinado momento, cuando es con los hijos, como que pierdes algo y como estaban diciendo cosas que no venían al caso dije: ‘a ver señores, no sean borregos, no digan cosas que no conoces y dos, que ya pasó”, añadió.

Ángela recalcó que ella estaba contenta de haber podido representar a su país y que hizo lo mejor que pudo en ese momento. Asimismo, su hermano Leonardo dijo que los connacionales sólo se fijaban en lo malo.

“Los tres hemos cantado el himno nacional en la pelea del canelo y algo que me choca de los mexicanos es que no aplauden cuando algo se hace bien. Yo canté el himno, mismo estadio, perrísimo y nadie dice nada porque no me equivoqué”, externó.

Pepe Aguilar respaldó la opinión de su hijo y ahondó en que “las banderitas” también deberían sacarse en los momentos donde las cosas salen de la forma correcta.

Ángela Aguilar se ha defendido de las críticas (Foto: Facebook / @AngelaAguilarOficial)

Cabe recordar que el pasado 8 de mayo, Ángela Aguilar fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano, durante la pelea del Canelo, no obstante, su participación desató críticas pues muchas personas consideraron que estuvo a destiempo porque lo realizó lento e incluso hubo quienes consideraron que la joven merecía una sanción por alterar el símbolo patrio.

En el video titulado El Vlog 276 - Cantando y entonando con el Campeón, Ángela Aguilar expresó que entonó lento el Himno Nacional porque no podía escucharse a sí misma además de que el sonido en el Estadio AT&T rebotaba en sus oídos con dos segundos de diferencia.

“Estoy viendo mis críticas, no, no es cierto, lo que pasa es que el Himno lo canté perfecto sólo que muy lento, la verdad lo canté muy lento pero era porque no traía mis monitores y el sonido rebotaba como dos segundos tarde”.

Aunque no se ve en cámara, alguien más le preguntó el por qué no llevaba consigo los auriculares que le hubieran dado una referencia en el escenario, a lo que la adolescente de 17 años respondió:

“Porque se me apagaron, no sirvieron y yo me volví loca y yo de repente cuando subí y no escuchaba el micrófono yo decía ‘ya me morí, aquí ya me fui’”.

