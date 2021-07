A un año de la trágica muerte de Naya Rivera: así perdura el recuerdo de la actriz de “Glee”

Tras un año de su muerte, la familia de la actriz la recuerda con gran cariño (Foto: EFE/Nina Prommer)

El 8 de julio de 2020 los fanáticos e integrantes de Glee recibieron la noticia de que Naya Rivera había desaparecido en el lago Piru, en California, después de un paseo en bote con su hijo Josey.

La desaparición de Rivera llevó a una búsqueda de seis días, la cual terminó con el hallazgo de su cuerpo en la zona noreste del lago donde, se tiene entendido, el agua tiene entre 3 y 18 metros de profundidad. El cuerpo de Naya fue encontrado el 13 de julio.

De acuerdo con el informe de la autopsia de la Oficina del Médico Forense del Condado de Ventura, la causa de la muerte de Naya Rivera fue ahogamiento y su forma de muerte fue clasificado como un accidente.

El cuerpo de Naya Rivera fue encontrado el 13 de julio del 2020 (Foto: EFE/Mike Nelson)

Rivera, de 33 años de edad, había alquilado un bote en el lago a primera hora de la tarde junto con su hijo de cuatro años, su hijo fue encontrado usando su chaleco salvavidas, solo e ileso en el bote, por otro navegante, aproximadamente tres horas después.

El pequeño Josey comentó a las autoridades que ambos habían saltado al agua pero que su mamá ya no regresó.

“Un año sin ti, un año más cerca de cuando nos veremos de nuevo. Tu energía infinita sigue viva. Continúa descansando con tanta gracia, Naya”, comentó el hermano de la actriz, Mychal Rivera, en el programa de televisión Good Morning America.

En dicho show, su hermana menor Nickayla Rivera señaló que vivir “un día a la vez” y la convivencia familiar los ha ayudado a salir adelante.

Su hermana menor comentó que la convivencia familiar les ha ayudado a super la pérdida de la cantante (Foto: @nayrarivera)

Una de las declaraciones más emotivas que se dieron en el programa estadounidense ya mencionado, fue la de su madre, Yolanda Previtire, quien comentó que, minutos antes de la desaparición, entabló una conversación con Naya Rivera a través de una videollamada. “Tuvimos una hermosa conversación. El sol estaba besando su rostro y ella era simplemente hermosa”, detalló con la voz entrecortada en el programa. " Llevaba un hermoso traje de baño blanco y estaba radiante”.

Por otro lado, su padre George Rivera comentó a la revista People reveló que su hija tenía planeado viajar a Nashville para grabar varias canciones que llevaba escribiendo desde hacía un tiempo: “Estaba deseando realmente empezar a grabar música otra vez. Nuestra relación se basaba en la música”, aseguró.

De acuerdo con el padre de Rivera, la artista tenía una serie de canciones de su autoría y tenía planeado asociarse con una banda para relanzar su carrera musical, después de su experiencia en la serie Glee, la cual se convirtió en un fenómeno internacional durante su emisión entre 2009 y 2015.

Naya Rivera tenía planeado regresar a la industria musical (Foto: @nayarivera)

“Naya no era del reparto regular cuando la elegimos en Glee. No tenía más que unas pocas líneas en el primer episodio. Pero no nos llevó más de uno o dos para darnos cuenta de que habíamos encontrado a una de las estrellas más especiales y más talentosas con las que alguna vez tendríamos el placer de trabajar”, afirmaron Ryan Murphy, Ian Brennan y Brad Falchuk, creadores del formato después de que se difundiera la noticia de su muerte.

Naya Rivera comenzó su carrera en la pantalla chica en la serie The Royal Family de 1991 a 1992, y también apareció en tres capítulos del popular programa Family Matters.

