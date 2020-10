Murió la mamá de Gaby Spanic: “Gracias por ser una guerrera”, le escribió la actriz

Gaby y su gemela Dani en compañía de su mamá, doña Norma Utrera (IG: gabyspanictv)

La actriz venezolana Gaby Spanic se encuentra de luto debido al fallecimiento de su madre, la señora Norma Utrera.

Fue en su cuenta de Instagram donde la actriz compartió la noticia con sus casi dos millones de seguidores en la red social, en donde compartió varias fotografías en compañía de su mamá, en diversos momentos de su vida y le dedicó un mensaje:

“Gracias mamá por ser una guerrera, por haber dedicado tu vida a nosotros, por enseñarnos a ser tan fuertes como tú. Me quedo con la tranquilidad que ahora estás en un mejor lugar, solo espero que Dios también nos dé la paz que necesitamos para vivir sin ti. Te amamos”.

Spanic dio a conocer la noticia del deceso de su mamá

La protagonista de La Usurpadora no dio más detalles sobre el deceso de su mamá, como las causas o el lugar donde habría ocurrido el deceso.

En las imágenes que compartió se le veía en diversos momentos junto a doña Norma, como en su época de juventud en compañía de su hermana gemela, Daniela.

Su post en la red social de inmediato se llenó de cientos mensajes para enviar pésames a Spanic y su familia.

Además de las gemelas Daniela y Gabriela, la señora Utrera tuvo otra hija llamada Patricia y un hijo de nombre Antonio. A diferencia de las gemelas, sus otros hermanos han optado por tener una vida alejada de la escena pública.

Otra de las imágenes que Spanic compartió en Instagram en compañía de su mamá

Regreso a los escenarios

El nombre de Gabriela Spanic había dado de qué hablar desde hace algunas semanas por su regreso a la pantalla chica, aunque no en México, país en donde saltó a la fama gracias a la telenovela La Usurpadora. Fue invitada a participar en Dancing with the stars, versión Hungría.

Para la actriz, esa invitación es sólo muestra de que la gente la quiere de regreso en la televisión. “Eso me encanta. De verdad cuando han querido arremeter contra Gabriela, contra sus logros, porque esta es la semilla que yo sembré y la estoy cosechando; hay gente lamentablemente que quiere echar en saco roto mis logros, mi éxito afuera y que soy querida y amada y eso no lo podemos esconder. Yo tengo más de la mitad de mi vida trabajando, este año cumplo 33 años de carrera, y esto para mí es una bendición de Dios”, contó en exclusiva a la revista People en Español.

El último trabajo de Spanic en Televisa fue en 2010 (Video: Captura pantalla Televisa)

En la misma charla con la revista, Spanic dijo estar muy contenta con su trabajo en Hungría, país en donde ha sido muy bien recibida y aprovechó para aclarar que no ha firmado ningún contrato para hacer algún nuevo proyecto en Televisa, empresa donde su último trabajo fue en 2010 en Soy tu dueña, que actualmente se retransmite en Las Estrellas.

“No, no es cierto (que haya firmado). Claro que me he puesto a la orden, por ejemplo, con Salvador (Mejía), que lo quiero e hicimos La usurpadora; me puse también a la orden con Nacho (Sada), con Nicandro Díaz. Vamos a ver qué sucede en el futuro, vamos a ver qué pasa. Pero el público sí quiere verme, el público me quiere, eso no lo pueden borrar, no pueden borrar el sol con un dedo, no se puede. Yo a México lo amo y fue el que me lanzó a la fama con La usurpadora, que es la novela más repetida en la historia de la televisión. A lo mejor hay muchas cosas que han cambiado, pero bueno así tocó”.

