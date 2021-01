La foto de Gaby Spanic que desató críticas por su aspecto

Gaby Spanic recibió críticas, pero también halagos por su belleza (Foto: Instagram gabyspanictv)

Una reciente fotografía que compartió en Instagram la actriz venezolana Gabriela Spanic desató críticas entre sus seguidores, quienes la acusaron de exagerar con los filtros.

El fin de semana, la estrella de La Usurpadora se dejó ver en Instagram con una fotografía en la que lucía sí, con un aspecto distinto al habitual: una nariz más afilada, cero arrugas o imperfecciones, y unos ojos enormes.

“He vuelto , la verdadera Paola Bracho. Prepárense queriditosss. Se les va a caer la mandíbula , cuando me vean llegar, ya tengo mi cómplice. A destruir a mi hermana Gemela. #lausurpadora #paolabracho #diva #hermanasGemelas”, escribió para acompañar su publicación, que recibió ya más de 55 mil “me gusta” y más de mil comentarios.

Algunos de los mensajes destacaban la belleza de la actriz venezolana, pero para otros de sus seguidores su aspecto no fue más que producto de la tecnología para tomar imágenes con aplicaciones.

La imagen de Spanic que causó sorpresa

“Un filtro más y purifica el agua”, se leía en uno de los mensajes que más reacciones generó, con 190 “me gusta” y más de 80 respuestas, la mayoría de las cuales respaldaron su punto de vista.

“Hermosa, bella, no uses tantos filtros”, “no necesitas tanto filtro, bella mujer”, “la foto más arreglada”, se leía en otros de los mensajes.

No está del todo confirmado que su aspecto fuera producto de un filtro, ya que en una anterior publicación anunció que estaba en compañía de un amigo maquillista.

Otra imagen donde Spanic lució transformada

De hecho, en esa foto también se veía distinta, sobre todo con la nariz muy afilada y la barbilla súper definida, lo cual contrastó con la mayoría de las imágenes que ella misma ha compartido en la red social, en las que sus mejillas lucen mucho más abultadas y los ojos más pequeños.

La actriz venezolana no ha respondido a los mensajes que recibió sobre su aspecto. Su más reciente publicación es un clip de Tik Tok recreando a su personaje de Paola Bracho, la villana de La Usurpadora.

Regreso

Aunque lleva alejada varios años de la pantalla chica en México, Gabriela Spanic no ha dejado de estar activa y muestra de ello fue la invitación que le hicieron a un programa de la televisión en Hungría.

En una entrevista para People en Español, Spanic dijo estar contenta por la invitación y por otros proyectos en puerta; aprovechó además para descartar que hubiera firmado con Televisa, la empresa en la que saltó a la fama hace más de dos décadas.

Gabriela Spanic de "La Usurpadora"

“No, no es cierto (que haya firmado). Claro que me he puesto a la orden, por ejemplo, con Salvador (Mejía), que lo quiero e hicimos La usurpadora; me puse también a la orden con Nacho (Sada), con Nicandro Díaz. Vamos a ver qué sucede en el futuro, vamos a ver qué pasa. Pero el público sí quiere verme, el público me quiere, eso no lo pueden borrar, no pueden borrar el sol con un dedo, no se puede”.

Y es que Spanic no entiende bien por qué no ha regresado a la televisión mexicana pese a que se retransmitió con éxito Soy tu dueña en Las Estrellas. “Yo a México lo amo y fue el que me lanzó a la fama con La usurpadora, que es la novela más repetida en la historia de la televisión. A lo mejor hay muchas cosas que han cambiado, pero bueno así tocó. Yo estoy muy agradecida con todas las televisoras con las que trabajé porque hicimos proyectos muy hermosos y que se están vendiendo todavía y se están viendo alrededor del mundo y en primer lugar en repetición”.

