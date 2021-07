Acapulco Shore 8 capítulo 11: la llegada de Charlotte Caniggia al programa

Los chicos del reality le organizaron un "Speed Date" a Novinho (Foto: Twitter/@AcapulcoShore)

El capítulo 11 de Acapulco Shore 8 se tituló Fiesta Brasileña pues Matheus Crivella, el integrante nuevo, fue quien más destacó ya que sus compañeros le organizaron una divertida dinámica donde pudo conocer a todas las chicas del programa.

Por otro lado, los fans del reality vieron en este episodio el regreso de Ignacia Michelson, quien se retiró momentáneamente para arreglar un problema con su situación escolar en la universidad.

La veterana Nacha llegó junto con Charlotte Caniggia como su nueva acompañante. El nombre completo de esta modelo argentina es Charlotte Chantal Solange Caniggia Nannis. Aunque apenas se conocerá cómo es su personalidad y estilo de fiesta, en su cuenta de Twitter ella afirmó no haber tenido ningún tabú dentro de Acapulco Shore.

Charlotte es la nueva integrante de Acapulco Shore (Foto: Twitter/@AcapulcoShore)

Charlotte tiene 28 años y ha participado en diversos programas de Argentina como Showmatch: Bailando en 2012 y 2016, Cantando 2020, Divina Comida y Showmatch: La Academia.

La nueva shore tiene un hermano mellizo llamado Alexander Caniggia, con quien hizo un programa en 2017 donde ambos dejaron ver su vida llena de lujo, fiestas y diversión. Ambos son hijos de Claudio Caniggia, un exfutbolista argentino que jugaba como delantero.

Aunque en el capítulo 11 mostraron pocas interacciones de la nueva shore con sus compañeros, el público en redes sociales expresó emoción ante su llegada, pues en Twitter escribieron comentarios como “llevaron a charlotte caniggia a acapulco shore jakajajaja este programa va de mejor en mejor” y “Una diosa Charlotte en acapulco shore”.

La nueva shore ha participado en diversos realitys (Foto: Instagram/@chcaniggia)

En su cuenta de Instagram tiene 2.6 millones de seguidores y sube constantemente sus sesiones de fotos, en las que su estilo varía entre la lencería, los vestidos estrafalarios, los atuendos estilizados y aquellos en los que luce colores brillantes.

Ante la llegada de Charlotte, Karime expresó que le agradó su nueva compañera pues “es de las suyas y se ve que le ha invertido varios millones a su body (cuerpo) en operaciones”.

En las 11 semanas que lleva de transmisión este programa de MTV han sido dos los shores que dejan la casa en forma definitiva, se trata de Capitán, quien fue retirado por su comportamiento y Beni Falcón, quien dejó el reality por no sentirse cómodo dentro de él.

Él es Novinho (Foto: Instagram/@novinho)

Por otra parte, la dinámica que le organizaron al integrante brasileño se llamó Speed Date y consistió en un performance donde Chile y Jey fingieron ser cadeneros de un centro nocturno que autorizaban la entrada a los fans de un artista. En este caso fue Novinho el que estuvo encerrado en El Despacho y tuvo cinco minutos para conocer a cada chica.

A excepción de Alba Zepeda, quien es lesbiana, todas las mujeres de Acapulco Shore tuvieron oportunidad de besarse y platicar con Novinho, mientras que Fer expresó que no le interesaba particularmente ligar con Matheus, Jaylin se sintió orgullosa cuando el recién llegado la eligió para pasar más tiempo con ella; por el contrario, Jacky consideró aburrido al recién llegado.

Por su parte, los hombres del programa pusieron a prueba al integrante brasileño con una turbochela, esta bebida no es más que una cerveza de lata saliendo a presión, Chile, Jey y Eddie se dijeron satisfechos de la velocidad a la que bebió de la lata, pues por ser extranjero pensaron que quizás derramaría el líquido. La presencia de Novinho no agradó del todo a Diego pues incluso le advirtió que no se acercara a Ignacia ahora que estaba de vuelta.

