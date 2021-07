Maria José detalló cómo inició el romance entre Belinda y Christian Nodal

El romance entre Christian Nodal y Belinda tomó el camino del matrimonio este 25 de mayo (Foto: Instagram @christiannodal)

La Josa explicó que la coquetería entre ambos era evidente y que incluso tenían momentos divertidos donde hablaban en las grabaciones de La Voz. “Sí, me di cuenta luego, luego. Fui testigo de ese amor y desde el principio dije: ‘esto me suena a boda’, y ‘ojalá que tengan una vida maravillosa’”, explicó la cantante cuando fue cuestionada sobre Nodal y Belinda.

Por otra parte, María José también reveló que notó la peculiar relación entre los cantantes porque durante las grabaciones del concurso de canto, se mandaban mensajes entre ellos.

María José fue testigo de cómo inició el romance entre Belinda y Nodal (Foto: Instagram/@lajosa)

“Cuando estaba ahí mandándose mensajitos entre silla y silla, yo decía: ‘¡Qué vaciados que se están mandando mensajes entre ellos!’, y les decía: ‘¿Qué están platicando?’. ‘Es que me mandaron un sticker’, me decía Belinda , (y yo pensaba) ¿cuál me chupo?’'.

Durante la entrevista también realizó una contestación respecto a los comentarios que realizó Lupillo Rivera sobre Belinda, de acuerdo con el cantante, dicho mensaje estuvo dirigido a Christian Nodal, intérprete de Botella tras Botella.

“No sé, cada quien que se quede con sus comentarios feítos. Las mujeres nos tenemos que defender siempre, pero ante estos comentarios no vale decir absolutamente nada”, explicó para el grupo de reporteros.

María José dijo que no valía la pena responder a los comentarios de Lupillo (Foto: Instagram @lupilloriveraofficial / @lajosa)

El comentario que muchas personas tildaron de machista fue en realidad una contestación de Christian Nodal, quien durante una rueda de prensa en Monterrey, habló acerca del tatuaje de Lupillo Rivera que llevaba la cara de su ahora prometida, Belinda, pero el comentario no hizo feliz al hermano de Jenni Rivera y le envió un mensaje al sonorense.

A través de sus redes sociales, el hermano de la “Diva de la Banda” compartió su reacción cuando vio que Nodal lo llamó “puerco” al hablar acerca de sus tatuajes y él, aunque divertido, le envió un comprometedor mensaje.

“Cada quien hace lo que quiere con su ‘puerco’, con su cuerpo”, dijo el cantante de 22 años previo a su concierto en Parque Fundidora, haciendo reír a todos los presentes. Hoy, Lupillo grabado por su prometida Giselle Soto mientras veía y repetía el video, también rió, pero dijo: “No hay pedo, este vato y yo sabemos que yo comí primero de la mesa”.

Así eliminaron el tatuaje de Belinda del brazo de Lupillo Rivera

La entrevista de los medios a María José ocurrió durante la alfombra negra de la obra de teatro Sie7e: reinventando tus pecados, además de la coach, asistieron Paty Manterola, Ninel Conde, Samo, Vince Miranda entre otros talentos.

Este evento se llevó a cabo el 26 de junio, cabe aclarar que actualmente esta obra está en suspensión como una medida preventiva por la pandemia de coronavirus.

A presentarse los fines de semana en el Pepsi Center de la colonia Nápoles, el musical producido por el aún diputado Sergio Mayer cuenta con la participación de Kalimba, Apio Quijano, Ninel Conde, Patricia Manterola, Michelle Rodríguez, Samo, Vince Miranda, entre decenas de bailarines y una notable producción.

La obra no llegó al día de su estreno (Foto: Sie7e)

Inspirada en los siete pecados capitales bíblicos, el proyecto de teatro cabaret fue anunciado con bombo y platillos, pero a un día de su estreno a público, con las funciones del 26 y 27 de junio, el proyecto fue pospuesto.

Con un comunicado, la producción de la obra dio a conocer que con el reciente cambio en el semáforo epidemiológico a amarillo, las condiciones ante la pandemia no eran las óptimas para garantizarle seguridad al público.

