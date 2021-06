Entre baja taquilla y un brote de COVID-19: las supuestas razones de la posposición del musical Sie7e

La obra no llegó al día de su estreno (Foto: Sie7e)

Luego de que el pasado 24 de junio se llevara a cabo la función a prensa y a amigos del musical Sie7e: Reinventando tus pecados, en Ciudad de México, el gran éxito de la alfombra negra causó conmoción y generó altas expectativas de inaugurar una triunfal temporada.

A presentarse los fines de semana en el Pepsi Center de la colonia Nápoles, el musical producido por el aún diputado Sergio Mayer cuenta con la participación de Kalimba, Apio Quijano, Ninel Conde, Patricia Manterola, Michelle Rodríguez, Samo, Vince Miranda, entre decenas de bailarines y una notable producción.

Inspirada en los siete pecados capitales bíblicos, el proyecto de teatro cabaret fue anunciado con bombo y platillos, pero a un día de su estreno a público, con las funciones del 26 y 27 de junio, el proyecto fue pospuesto.

Samo durante su presentación en el musical Sie7e en el Pepsi Center. Ciudad de México, junio 24, 2021 (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Con un comunicado, la producción de la obra dio a conocer que con el reciente cambio en el semáforo epidemiológico a amarillo, las condiciones ante la pandemia no eran las óptimas para garantizarle seguridad al público.

Así se lee en el texto difundido:

“Por causas ajenas a la producción y en cumplimiento con las recomendaciones sanitarias debido a la alza de contagios en la Ciudad de México de COVID-19, la producción de SIE7E en conjunto con el Pepsi Center WTC, conscientes de esta situación y en solidaridad con todos ustedes, les informamos que hemos tomado la decisión como empresas socialmente responsables de asumir estas recomendaciones cuidando a nuestro talento, staff y público deteniendo funciones a partir de este sábado 26 de junio”

La información causó revuelo dadas las altas expectativas en el proyecto donde también participa Issabela Camil y pronto se sumaría Stephanie Salas.

Kalimba, Apio Quijano y Ninel Conde al terminar el musical Sie7e en el Pepsi Center. Ciudad de México, junio 24, 2021. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Ante la intempestiva posposición del espectáculo fue Carmen Salinas quien indirectamente desmintió lo difundido por la empresa de Sergio Mayer y aseguró que la obra en la que ella participa ¡Y que nos coge la pandemia! como anillo al dedo seguirá dando funciones porque “sí tiene público”, descartando un cierre por órdenes gubernamentales.

“El teatro que tiene público es el que va a estar abierto, el que no tiene público pues desafortunadamente van a tener que cerrar”, dijo la coahuilense en tono sarcástico mientras hizo un gesto de tristeza.

La actriz de la comedia Nosotros los guapos dejó entre ver su opinión respecto a la suspensión de la obra Sie7e advirtiendo que cerraron no por las estrictas medidas sanitarias, sino porque no han cumplido con la venta de boletos necesaria.

Carmen Salinas responde tras suspensión de "Siete"

“Mentira que los teatros estén cerrados por la pandemia, al rato vamos a iniciar la función (...) nosotros estamos con los brazos abiertos y lo demás para lo que ustedes quieran”, mencionó.

Pese a que la razón oficial de la pausa de la obra de teatro es la situación epidemiológica, ha sido Gustavo Adolfo Infante quien reveló que la realidad es que SIE7E presuntamente se suspendió por falta de interés por parte del público.

Según el periodista de espectáculos, apenas se lograron vender 23 boletos para la función del sábado 26 de junio. En el mensaje que escribió en Twitter se puede leer: “Reporte de venta real de boletos SIE7E pecados. El viernes, 14 pagados, y el sábado 23. Pero fue más fácil culpar a la pandemia y a los semáforos”.

Gustavo Adolfo reveló que un informante le confirmó casos positivos entre el elenco de la obra (Captura de Pantalla: Youtube @Gustavo Adolfo Infante)

Sobre el mismo tema se posicionó el director de TVyNovelas Gil Barrera en la misma red social: “Decir que por órdenes del gobierno se canceló SIE7E, es un acto irresponsable. ¿No será mejor decir la verdad o acreditarlo? Los verdaderos productores están haciendo un gran esfuerzo como para que “los del 7” confundan al público.”

En tanto, la tarde de este lunes, fue Gustavo Adolfo Infante quien dejó ver que la repentina suspensión de la obra se habría suscitado derivada de una ola de contagios con el virus SARS-CoV-2 al interior del elenco.

Ninel Conde durante su presentación en el musical Sie7e en el Pepsi Center. Ciudad de México, junio 24, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

El reportero aseguró que obtuvo la información de parte de alguien muy cercano a la producción del show: “A mí me dijeron que no se les hizo prueba COVID a los bailarines, y que entonces hubo un contagiadero adentro tremendo”, dijo el conductor, aunque no reveló su fuente.

Anteriormente, Sergio Mayer había dicho que en dos semanas se retomarían sus funciones, generalmente el mismo tiempo que tarda una persona en recuperarse de la enfermedad, por lo que en la emisión se validó dicho argumento.

