“Me van a sacar del país”: el día que Angélica Rivera e Itatí Cantoral casi llegaron a los golpes

La actriz Itatí Cantoral destapó la mala relación que tuvo con la ex Primera Dama, Angélica Rivera mientras ambas trabajaron en la telenovela Sin pecado concebido. Según narró la actriz de María la del Barrio, la relación fue tan mala que ambas se insultaron y casi llegaron a los golpes.

Durante una entrevista con el canal de YouTube de Yordi Rosado, Itatí narró que un día tuvieron un encontronazo debido a que la también conocida como “La Gaviota”, estuvo en desacuerdo con que Itatí fuera maquillada por la misma persona que la arreglaba a ella.

“Supe que supuestamente se la pasaron muy mal y que tenían ‘bronca’ (Angélica y tú), porque según tú hacías un papel y le quitabas un poco el spot a ella, ¿sí es cierto o no?, le preguntó Yordi a Cantoral durante la entrevista.

Ante el cuestionamiento, Itatí recordó el día que se enfrentó con la actriz directamente: “Fíjate que tuvimos un roce porque una vez me bajó del camper y la maquillista me dijo: ‘Yo nada más la arreglo a ella’. Hija de tu Pink Floyd, dije ‘ahorita sí vas a conocer a la Cantoral’. Le dije de todo, nos peleamos horrible como si fuera de telenovela”.

El día que Angélica Rivera e Itatí Cantoral casi llegaron a los golpes.

Las actrices intercambiaron algunas palabras altisonantes y se insultaron. Incluso, Itatí recordó que le dijo que ella únicamente estaba en la telenovela porque era esposa del productor José Alberto Castro; con quien tuvo tres hijas y mantuvo una relación de más de 10 años.

“Desgraciadamente no (nos mentamos la madre), pero me hubiera encantado. Ella también se prendió, ‘a mí no me digas’, ‘a ti no te van a maquillar’. (Le dije) ‘tú no me estés diciendo que tu estás aquí sólo porque tú eres la esposa del productor’. No es cierto Güero Castro, bromeó Itatí.

A pesar de este desencuentro, la actriz relató que la relación se reparó y una semana después las cosas se calmaron. Incluso, cuando se reencontró con Angélica años después, ya todo “había pasado”.

“Cuando terminamos la novela, al otro día o en la semana nos súper alivianamos. Pasó el tiempo y como cuatro años después me la volví a encontrar y fue muy amable. Había sido un evento que ya había pasado, y pasó”.

El Güero castro y Angélica Rivera (Foto: Twitter@vocesdeledomex)

Aunado a esto, en tono humorístico, Itatí añadió que cuando se enteró que Angélica se convertiría en la primera dama del país, pensó que podrían expulsarla del territorio nacional: “(Cuando la vi casada con Peña), ya dije: ‘Me van a sacar del país’. (Le dije) ‘Siempre te quise, es más, que nunca me maquille tu maquillista. Yo le dije ‘¿para qué me andas maquillando, idiota. Sólo te pusieron para ella”, bromeó.

Por otra parte, durante esta entrevista, Itatí ventiló muchas otras experiencias. Sin embargo, la que se llevó la atención del público fueron las verdaderas condiciones en las que grabó la escena que la catapultó a la fama: “La maldita lisiada”.

Itatí explicó que durante las grabaciones en la que interpretó a Soraya Montenegro, en 1995, llegaba a los llamados “en vivo”: “Llegaba en vivo, o sea todo eso que hice y fue el personaje que hasta la fecha es icónico. Ni estudiaba ni nada, que vergüenza chicos pero lo tengo que confesar (...) eran como las cuatro ya sabes de que ‘ay ándale, que unos taquitos’, me llevaron a Televisa a la puerta uno porque llegué con la mini falda de la discoteca al llamado: ´Llegué puntual, son las siete y mi llamado es a las siete nada más ¿me puedo dar un regaderazo?”, recordó.

Itatí Cantoral y Osvaldo Benavides en "María la del barrio"

Desde hace algunos años a la fecha, “Soraya Montenegro” ha protagonizado una infinidad de memes en los que los usuarios de internet recuerdan su legendaria frase “¡Maldita lisiada”. Fue durante la telenovela de Televisa cuando la actriz, de entonces 20 años de edad, se convirtió en la villana más importante de México, en especial para los millenials.

