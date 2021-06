Pedro Sola y el cambio de look con el que sorprendió

Pedro Sola se rasuró el bigote y sorprendió a sus fans (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

Este 1° de junio, Pedro Sola, conductor de Ventaneando, sorprendió a espectadores y seguidores por un cambio en su imagen, este presentador apareció en el programa sin su característico bigote.

“¡@pedrosola se quitó varios años y se ve muy guapo! ¿Les gusta cómo se ve sin bigote?” escribió en Twitter la cuenta de Ventaneando para publicar cómo luce ahora esta personalidad de los espectáculos.

Entre los comentarios de dicho tuit hubo opiniones divididas pues algunas personas aseguraron que sí lucía más joven mientras que otras mencionaron que perdió uno de sus aspectos más representativos.

Pedro Sola se rasuró el bigote, esta es una foto de antes y después de este cambio (Foto: Twitter/ @VentaneandoUno)

El vespertino de TV Azteca publicó una imagen comparativa en la que ‘Pedrito Sola’ aparece antes y después de su nueva imagen, en ambas fotos está sonriendo y luce un saco gris, mismo con el que apareció en la edición de este 1° de junio.

“Estamos viendo el programa mi mamá y yo y nos quedamos sorprendida al ver lo bien que se ve Pedrito sola sin bigote” y “Noooo, sin bigote no tiene personalidad, se ve muy simple” fueron algunos de los tuits que respondieron ante el hecho de que Sola se afeitara.

Con este cambio incluso un usuario recordó la vergonzosa situación que vivió Pedro Sola cuando confundió dos marcas de mayonesa: “Qué bueno que se lo quitó, para que cuando coma un sándwich con “mayonesa mccormick” no se embarre los bigotes... ah no !! perdón! perdón! mayonesa hellman’s!!!” escribió el internauta.

Pedro Sola en la mayoría de sus fotografías y emisiones de Ventaneando aparece con bigote (Foto: Captura de pantalla/TW @PedroSola)

Uno de los episodios que han marcado la carrera del conductor con reciente cambio de imagen fue dicho error en una de las numerosas menciones comerciales que tiene el programa de espectáculos Ventaneando.

Confundir la marca de las mayonesas hace unos años causó que fuera la comidilla no sólo de sus compañeros sino del público en general por burlarse del periodista. Sin embargo algo que no saben muchos es que tuvo que pagar 75 mil pesos para poder resarcir su error, además fue regañado por Pati Chapoy y pedir disculpas a la marca que quedó muy mal parada.

Según Bisogno, amigo y compañero de ‘Pedrito’, quien además no pierde la oportunidad para burlarse constantemente del error del conductor, dijo que a Pati Chapoy se le pusieron los ojos rojos al escuchar que había cambiado los nombres. De hecho hasta insultó a su colega según lo narrado por Daniel:

“Empieza a hablar y dice ‘mayonesa McCormick’ (...) oigo a la Chapoy junto a mí aquí diciendo ‘No se puede ser tan pendej*’ (...) Si ustedes buscan el video, el de la botarga hace una pausa, como diciendo ‘No mam*n, ¿Quién me contrato?’; su monólogo interior de ¿de dónde vengo?, ¿quién soy?, ¿a dónde voy? Jajaja valió m*dre”

En una entrevista con Lucía Mendez, Pedro Sola habló abiertamente sobre su experiencia al consumir drogas y reveló que, a sus 74 años, estaría dispuesto a desnudarse frente a los demás.

Lucía Méndez, Ariadna Tapia y Pedro Sola (Foto: captura de pantalla/YouTube: luciamendeztv)

Así lo dio a conocer el presentador mexicano luego de haber contado una anécdota en la que un profesor de teatro le pidió a la clase quitarse la ropa como parte de una actividad, pero en ese momento no pudo hacerlo: “El cuerpo que tengo ahora ya es como de vejiga urinaria, lo tenía perfecto, todo en su lugar”.

“Al quinto ensayo dice el maestro que hoy nos vamos a despojar de la miseria y de la vergüenza y nos tenemos que encuerar unos frente a otros”, agregó y después explicó que decidió abandonar la clase debido a la pena que sintió, por lo que se dio cuenta de que a las mujeres de la clase les costó menos trabajo en comparación de los hombres.

Sin embargo, Pedro Sola reflexionó que en la actualidad es algo que sí haría: “Ahorita, de vejo, podría. fíjate, qué curioso. Ya no me da vergüenza nada. Me desnudaría y caminaría, lo único que me preocuparía es que me sacaran fotos para subirlas en las revistas y en el internet”.

