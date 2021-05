Marisol González con hielos hasta el cuello: así pagó su apuesta en “Hoy” tras el triunfo de Cruz Azul

Programa Hoy (Capturas)

La conductora de la revista matutina Hoy, Marisol González, se sumergió en un bote de agua helada, luego de que el equipo de futbol mexicano Cruz Azul ganó la Liga Mx por la noche del domingo pasado. Al mismo tiempo, el conductor Raúl Araiza celebró el triunfo de su equipo durante toda la emisión.

En la emisión de este lunes, la modelo y conductora aficionada del Santos Laguna pagó una apuesta acordada con “El Negro” Araiza el viernes pasado. Sumamente nerviosa, Marisol, enfundada en camiseta del equipo triunfante, se sumergió hasta el cuello en un tambo de agua helada.

Con gestos de dolor, la modelo recibió la empatía del resto de la plantilla de conductores, quienes la apuraron a salir: “¡Todo lo que hago por Torreón y por mi papá, eh!”, expresó divertida ya sumergida en el agua. Antes de su aparición en la televisión, Marisol compartió un video de la preparación del bote de hielos en el foro de Televisa, y desde Instagram se dijo preocupada, pero resignada, por pagar la apuesta.

Por otra parte, a lo largo de toda esta mañana, el “Negro” Araiza celebró el título de La Máquina celeste. Al inicio de la revista, el conductor felicitó a la afición e incluso opinó que el triunfo no era sólo del equipo, sino de todo el futbol mexicano: “Ganó el futbol mexicano, esa es la verdad”, expresó, entre los aplausos de sus compañeros y con la clásica canción de Queen, We are the champions, de fondo.

“¡Gracias dios! Somos campeones”, expresó el conductor sumamente emocionado y arrodillado. Quien no estuvo muy feliz con el desempeño en el juego fue la conductora Andrea Legarreta, quien se mostró en desacuerdo con el enfrentamiento que se dio en la cancha entre ambos equipos hacia el final del partido: “Por poco lo echan a perder con los golpes, que yo dije ‘qué necesidad, qué necesidad”.

“Ahora sí creo que, después de esto, el mundo sí se va a acabar, ¡se va a acabar!”, exclamó la conductora Galilea Montijo, en referencia a las bromas y chascarrillos que surgieron alrededor de una supuesta “maldición” en el Cruz Azul, luego de que se mantuvieron por 23 años sin ganar un título.

A lo largo de la noche y de esta mañana, cientos de mexicanos celebraron el triunfo del equipo de futbol mexicano. Entre ellos, Eugenio Derbez, quien compartió con sus seguidores cómo vivió el cardiaco encuentro entre el Santos Laguna y el Cruz Azul.

Desde su cuenta de Instagram y Twitter, el actor de múltiples películas y comedias televisivas detalló que se encontraba solo en compañía de su mascota cuando La Máquina celeste se llevó el título:“¡No lo puedo creer! Estoy sólo porque no estoy en mi casa. Pero, o sea, ¡no manches! No lo puedo creer”, dijo Eugenio entre lágrimas a todos sus seguidores. “Nomás estoy con Fiona (su mascota) que no aguantó. Ya, le dio un infarto de la emoción, ella no aguantó la emoción”, bromeó.

Sumamente conmovido y emocionado, Eugenio compartió con sus seguidores la felicidad del triunfo: “¡Ehhh! Veintitrés años de... no lo puedo creer, no lo puedo creer. Estoy igual que el señor que esta ahí”, dijo, en referencia al comentarista deportivo Paco Villa, quien comenzó a gritar y a tocarse el rostro como un gesto de incredulidad y felicidad por el triunfo.

En Twitter, el video de Eugenio ya acumula alrededor de 33 mil ‘me gusta’, y recibió toda clase de comentarios de la afición, quienes hicieron referencia a ‘Ludovico’, el personaje que interpreta Derbez en la serie cómica de televisión Familia P. Luche, y que es un aficionado del equipo deportivo.

Además, el actor compartió una serie de fotografías de su personaje mientras miraba un partido de Cruz Azul en la ficción: “¡Cruz Azul campeón! Así viví el partido!” escribió en Instagram, en donde recibió cientos de comentarios de los aficionados.

