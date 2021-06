Caso YosStop: las declaraciones de Ainara Suárez tras audiencia y prisión preventiva de la influencer

Fotos: FGJ // Instagram/@not.arafonte

Este miércoles se llevó a cabo la primera audiencia de la denuncia que presentó Ainara Suárez contra Yoselinne Hoffman, mejor conocida como YosStop. Después de que se dictaminara prisión preventiva a la influencer por la gravedad del delito que supuestamente cometió la presunta víctima compartió unas palabras a los medios.

En el video subido por Ventaneando, se puede ver a Ainara y a su abogado afuera de las instalaciones donde se llevó a cabo la audiencia, la denunciante dijo que se sentía muy bien porque ya se está llevando a cabo el proceso. “Estoy contenta de que se empiece a hacer justicia, es el primer paso, todavía nos faltan muchas cosas pero me da gusto que estén fluyendo de esta manera”, declaró Suárez.

Aún no han detenido a ningún presunto violador de Ainara (foto: Twitter/@ventaneandoUno)

Javier Schütte Ricaud, defensor de Aitana, fue cuestionado sobre lo que sucedió en la sesión, por lo que confesó que “está actualmente el término constitucional ampliado corriendo, habrá una siguiente audiencia, el lunes cinco (de julio), a las 10:00 de la mañana, respecto a la continuación de la audiencia inicial, en la que se decidirá su vinculación a proceso”, el jurista también aclaró que no existe una medida cautelar, si no que solamente se trata de prisión preventiva oficiosa.

Al final de la grabación se pueden escuchar a unas manifestantes diciendo “¡Los niños no se tocan! ¡Los niños no se violan!”

En el mes de marzo de este año, Aitana y sus abogados brindaron una entrevista al programa de entretenimiento de Azteca. En la serie de preguntas y respuestas, la víctima reveló la forma en la que se enteró la existencia del video de su violación.

Ainara decidió denunciar tres años después de su violación (Foto: not.arafonte / Instagram)

“Si el video no existiera, jamás me hubiera dado cuenta porque lo he dicho, no me acuerdo, no tengo memoria de que eso haya pasado [...] fue un par de días después de la fiesta, me lo mandó un niño que en ese entonces también era mi amigo, preguntándome ´oye, ¿qué pasó?’, me mandó un video, lo vi y yo así de ´no hay manera, no soy yo´” detalló Suárez.

Después de que el video de su abuso sexual fue difundido, ella se peleó con las amigas de sus presuntos abusadores: “Las niñas que estuvieron involucradas en la pelea eran amigas de los niños que estuvieron involucrados en el video. Empezaron a decirme de cosas y por eso llegamos al punto de lo que pasó”.

Estos fueron los tuits de Hoffman en los que también insulta a la presunta víctima (foto: Twitter/@YosStop)

Ainara confesó que el día que YosStop subió el video “Patética generación”, empezó a sentirse expuesta. “Se dieron cuenta que no sólo era el video de la pelea, sino también el video de la violación, ese fue el momento en que se empezó a hacer grande, me sentí súper mal, me sentía extremadamente expuesta, no estaba lista para toda esa tensión”

La presunta víctima también comentó que trató de resolver el problema con la youtuber, pero Yoselinne decidió bloquearla. “Intenté mandar mensaje por Instagram, diciéndole que no se me hacía justo que sólo tomara una versión de la historia, y que ni siquiera se haya puesto en contacto conmigo, no me contestó, me bloqueó”.

Ainara compartió que había denunciado a la Youtuber a través de su cuenta de Twitter (Foto: Twitter/ Ainara)

Los abogados detallaron cómo su cliente llegó con ellos, pues el caso volvió a ser de relevancia en marzo de 2020: “Ainara realiza una serie de TikToks, en los que cuenta su experiencia con YosStop, y estos videos le llegan a ella y hace mención y varios videos en Instagram respecto a la respuesta de Ainara, y lo que básicamente ella dice es: ´si es cierto que me enseñe su denuncia´, a partir de ahí, Ainara se siente muy expuesta y se acerca con el colectivo FemxFem y son ellas la que traen el asunto, y fue el miércoles (03 de marzo), que pusimos la denuncia en contra de los jóvenes y Yoseline por pornografía infantil”.

