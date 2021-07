Caso YosStop: Mhoni Vidente predijo su aprehensión y condena

Mhoni Vidente habló sobre el caso de YosStop en marzo (Foto: Instagram@justyoss/@Mhoni Vidente)

El caso de la influencer Yosstop ha conmocionado al público, pues luego de que la noche de este martes 29 de junio la mujer de 30 años fuera aprehendida a las afueras de su domicilio ubicado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, la información y múltiples opiniones en torno al caso no se han hecho esperar.

Tras pasar su primera noche en el Centro de Readaptación femenil de Santa Martha Acatitla, la youtuber acusada de posesión y distribución de pornografía infantil ya tuvo su primera audiencia con su denunciante, la joven Ainara Suárez, quien a su salida del penal festejó que “por fin se está haciendo justicia”.

El juez de control dictó prisión preventiva a Yoselinne “N” quien deberá permanecer encerrada al menos hasta su siguiente audiencia, programada para el próximo lunes 5 de julio. En tanto, la acusada ha sido tendencia en las redes sociales, siendo colocada en los trendig topics tanto por sus detractores como por quienes piden #JusticiaParaYosstop.

Y es que tras la denuncia penal interpuesta a principios de marzo de este año y promovida por colectivos feministas, una persona ya había contemplado el panorama que le esperaría a la influencer, quien cuenta con casi siete millones de suscriptores en su canal de YouTube.

Se trata de la astróloga Mhnoni Vidente quien el día 5 de marzo dio a conocer su predicción en torno al caso y aseguró algo que hoy se está cumpliendo: la detención de la joven por los elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el conducente proceso que derivará de la siguiente audiencia del caso.

Aquel día, la popular vidente cubana acudió al programa Aquí contigo, y ante las conductoras de la emisión, Luz Elena González y Ximena Córdoba, se aventuró a decir el futuro de la hermana de Ginny Hoffman.

Sobre el delicado contenido del video protagonizado por la denunciante, quien tenía 16 años al momento de ser agredida en una fiesta en 2018, Mhoni Vidente expresó. “Vamos a platicar lo que está pasando últimamente amigos. Todo mundo está comentado lo que pasó con YosStop, que es una youtuber que la está acusando una niña de 16 años”, comenzó.

“Y esta niña estuvo con unos amigos de ella en una reunión…a Yosstop le mandan el video y la están acusando porque esta niña ya le decía a YosStop ‘baja el video, elimínalo’, hasta que ella le dijo ‘denúnciame’, pues la denunciaron por pornografía infantil y promoción en cuestiones de ese video que no es lícito”, agregó.

Después se lanzó a predecir la pena estimada para la también empresaria y recomendó a otros youtubers no caer en el mismo error que su compañera. Así lo dijo: “Yo la visualizo que lamentablemente le van a dar de tres a cinco años de prisión por una tontería. No te pongas en esta situación. Ella ya debe tener unos 30 años, si tú tienes una madurez mental, debiste decirle ‘sabes qué, te borro el video’, borran el video, no lo promuevan deténganse. Es que no tienes que llegar a eso”.

Además, la astróloga predijo que otras personalidades del mundo de los videos de internet caerían en el mismo error que la hoy aprehendida: “Todavía más youtubers van a salir involucrados en cuestiones de videos por sacar un peso más y ser famosos. Calma, tranquilos”, aconsejó.

“Ya les dije a los youtubers, por favor, tienen que entender que los niños de 15 y 16 años no tienen madurez mental todavía, no tienen 20 años ni 22 ni 24, esos niños todavía a esa edad van a ser muy atrabancados y se les va a hacer fácil cualquier cosa”, expresó la astróloga entonces.

