Así reaccionó la mamá de YosStop a su detención

La mamá de YosStop prefirió reservarse sus comentarios (Foto: YouTube/YosStop)

La noche del 29 de junio Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, fue aprehendida por presunta posesión y distribución de pornografía infantil y aunque su hermano, “Rayito” utilizó sus redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo de sus fans, su mamá decidió evitar a todos los medios de comunicación y reservarse sus comentarios.

Esta tarde, después de la primera audiencia que tuvo la youtuber tras ser detenida, las cámaras de De Primera Mano buscaron conseguir algún tipo de declaración de la madre de Yoseline, Marina Badui, en las afueras de los Juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México, pero ella se mostró renuente a mencionarla y no quiso detenerse a responder preguntas.

Quien la acompañaba pidió a la reportera que “tuviera un poquito de consciencia”, después decidió comenzar a grabar con su celular que Badui estaba siendo interrogada y no quiso contestar preguntas. La comunicadora le informó que estaba intentando obtener sus reacciones porque es un caso público y YosStop también es figura pública, por lo que dejó de grabar.

La madre de YosStop y su acompañante no quisieron entrar en detalles sobre la detención y prisión preventiva de la youtuber (Video: Twitter/@deprimeramano)

La madre de la influencer aseguró que por el momento no puede decir nada, ni siquiera cómo se siente acerca del caso de su hija, respondió que todo lo que concierne a la youtuber actualmente lo están tratando sus representantes legales, que no conoce su situación legal y, ya que no se encontraba con ella en su domicilio, no sabe de qué forma fue la detención. Finalmente, tanto como ella como su acompañante decidieron guardar completo silencio y continuar caminando.

Su hermano, Ryan Hoffman, hoy se expresó en sus redes sociales sobre la situación, pero tampoco quiso entrar en detalles. “Gracias por todos sus mensajes, mi familia y yo lo apreciamos mucho. En este momento no tengo palabras para explicarles cómo me siento... Siempre enfrentaré cualquier situación con la mejor de las vibras, tal cuál y cómo me conocen. Los quiero mucho”, escribió el también youtuber en sus stories de Instagram.

Por otra parte, el abogado de la Yoseline aseguró a las afueras de los juzgados que el caso es un “abuso espectacular de poder”, pues supuestamente la única prueba que se tiene de los delitos que le imputan es el video que YosStop subió a sus redes sociales, en donde habló del abuso sexual a Ainara Suárez.

YosStop al lado de su madre y su hermano, el influencer Ryan Hoffman (Foto: Instagram @justyoss).

Defendió que la acusada es una comunicadora social y, como cualquier periodista, en ese video ella cumple con su labor, describiendo lo que sucedió con una víctima de abuso sexual. Aseguró que es un ataque a la libertad de expresión, pues transmitió la noticia con sus seguidores, como cualquier medio lo hubiera hecho.

“Se me hace algo brutal, un ataque durísimo a la libertad de expresión que alguien, ella como una comunicadora social, transmitiendo una noticia, una crítica social, como lo hacen ustedes a través de sus medios de comunicación sobre periódicos, la hayan imputado y la tengan como una persona que trafica o genera pornografía infantil. Es un despliegue de poder brutal por parte de las autoridades”, expresó Ricardo Cajal.

El próximo lunes se realizará la próxima audiencia, en donde se dictará si será o no vinculada a proceso. Por el momento, estará en prisión preventiva en el Centro de Readaptación Santa Martha Acatitla.

La influencer en todo momento negó su responsabilidad en el caso (Foto: FGJCDMX)

Por su parte, Ainara Suárez se dijo feliz por que su caso haya avanzado, aunque dijo que faltan muchos pasos para que pueda cantar victoria, pues las cuatro personas que abusaron sexualmente de ella y la grabaron no han sido detenidas ni se sabe de qué forma ha continuado la investigación en su contra.

SEGUIR LEYENDO: