Lorenzo Méndez le habría escupido en la cara a Chiquis, reveló su hermano Johnny

La cantante no ha dado declaraciones al respecto de este caso (Foto: chiquis / Instagram)

En medio de la polémica que sacudió a la familia Rivera por el manejo de la empresa de la difunta Jenni Rivera, se reveló una conversación de Johnny, el menor de los hijos de La Diva de la Banda, donde habló sobre la supuesta violencia que vivió su hermana Chiquis en su matrimonio con Lorenzo Méndez.

La conversación comenzó por las críticas que un usuario, quien no reveló su identidad, hizo en Instagram sobre la relación que Chiquis sostiene actualmente con el fotógrafo Emilio Sánchez, la cual el anónimo aseguró daña a Lorenzo.

“Estás defendiendo a alguien cuya primera esposa literalmente lo llevó a la corte por violencia doméstica”, respondió Johnny refiriéndose a Claudia Galván, ex pareja de Lorenzo con quien ha tenido diversos problemas legales y los escándalos entre ellos dos no han dejado de salir a la luz.

Chiquis se ha visto reciéntemente de la mano de un joven fotógrafo (Foto: Instagram de Chiquis Rivera)

“Literalmente lo vi escupir en su cara y golpearla (a Chiquis) mientras estaba bajo los efectos de la coca”, escribió Johnny acusando al ex cantante de La Banda El Recodo.

“Y cómo te afecta con quien salga mi hermana, todos tenemos problemas, somos humanos y no la conoces personalmente, así que no puedes hablar de ella”, continuó en el largo mensaje enviado por Instagram y publicado por una famosa cuenta de espectáculos.

“Ella merece ser feliz después de todo lo que ha vivido, y especialmente después de todo lo que Lorenzo la hizo pasar”. Esta no es la primera vez que Chiquis sería víctima de violencia intrafamiliar, ya que recientemente se han revelado acusaciones de abuso hacia ella por parte de una de sus tías. Además, su padre cumple una larga sentencia por los cargos de abuso sexual que cometió en contra de su propia hija.

Ambas partes se acusan de complicar la firma de su divorcio EFE/ Chiquis Rivera

El joven también tocó el polémico tema del divorcio entre ambos artistas: “es chistoso porque es Lorenzo el que no firma los papeles de divorcio y ahora le está pidiendo dinero”. Anteriormente el artista ha declarado que no ha firmado por la discusión que se está llevando a cabo con respecto a una “cláusula especial”.

El cantante explicó que desea asegurar la protección de su intimidad y sus datos personales, por lo que busca no se mencione su nombre en futuras entrevistas, series o libros donde él pueda estar involucrado: “Hay ciertas cláusulas que sí quiero poner porque quiero respetar mi privacidad, más que nada, y quiero protegerme de esa manera de nuestro amor que fue y será, que se proteja”.

“No quiero que se malinterprete en cuestión de que se quiere hacer dinero por medio de esas cosas”, dijo Lorenzo al hablar de su divorcio, y continuó así: “Hay muchos rumores de por qué sí, por qué no y muchas cosas que si he firmado o no he firmado, te puedo dar el número de mi abogado, yo sí he cumplido con los papeles que se deben de cumplir”.

Lorenzo asegura tener material audiovisual que incriminaría a Chiquis Foto: Chiquis/ IG - Lorenzo Mendez / Tw.

Por su parte, el hermano de Chiquis concluyó así su mensaje: “todo el tiempo hasta marzo estuvo tratando de volver a con ella, te ves ridículo”, de esta manera contradice las declaraciones hechas por su ex cuñado donde aseguró que fue ella quien lo estuvo buscando para reanudar su relación hasta el mes de febrero.

Después de la publicación de este mensaje, Lorenzo publicó en Twitter el siguiente mensaje: “Ay papá, el circo se va a derrumbar #DetectorDementiras #videos TODO”, el cual fue borrado posteriormente.

