Las exigencias que le impuso Lorenzo Méndez a Chiquis Rivera para firmar el divorcio

El cantante le exige a Chiquis no hablar sobre él en películas, realities, series o libros. (Foto: Chiquis/ IG - Lorenzo Mendez / Twitter)

Lorenzo Méndez, la ex pareja de Chiquis Rivera, no ha querido firmar los papeles finales para concretar el divorcio, aseguró la cantante. El ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón aclaró de qué se tratan las cláusulas que le impuso a la hija de “La Diva de la Banda” para finalmente firmar la ruptura.

“Hay ciertas cláusulas que sí quiero poner porque quiero respetar mi privacidad, más que nada, y quiero protegerme de esa manera de nuestro amor que fue y será, que se proteja”, declaró para las cámaras del programa Suelta la sopa.

Ante el largo proceso que han atravesado ambos artistas para darle fin a su matrimonio por la vía legal, se han hecho varias especulaciones de lo que en realidad está pasando, como que lo que busca Méndez en verdad es un beneficio económico.

Video: YouTube/ Suelta La Sopa

“No quiero que se malinterprete en cuestión de que se quiere hacer dinero por medio de esas cosas”, reveló durante la entrevista. “Yo creo que si el amor fue real, hay que protegerse con ciertas cláusulas”, agregó el cantante.

Además, aseguró que ha cumplido con todo lo estipulado para realizar el divorcio. “Hay muchos rumores de por qué sí, por qué no y muchas cosas que si he firmado o no he firmado, te puedo dar el número de mi abogado, yo sí he cumplido con los papeles que se deben de cumplir”, confirmó.

Por último, aunque no lo confirmó directamente, sí declaró que en el intento de reconciliación de la pareja durante el mes de febrero fue la misma compositora quien lo buscó a él.

Según la reportera Tanya Charry del programa El Gordo y la Flaca detalló de qué se tratan estas exigencias. “Él está interponiendo unas cláusulas donde Chiquis no podría utilizar el nombre de Lorenzo si ella decidiera hacer realities, telenovela, series o incluso escribir un libro”, declaró la periodista.

Chiquis Rivera festejó su cumpleaños a lado de su nueva pareja, el fotógrafo Emilio Sánchez. (Foto: @emiliosanchez/ Instagram)

Aunado a ello, el pasado 26 de junio fue el cumpleaños número 36 de Janney, mejor conocida como Chiquis, por lo que sus fans se volcaron en felicitaciones, sobre todo porque la también cantante se encuentra estrenando un romance con el fotógrafo Emilio Sánchez.

Sin embargo, hubo un comentario que se centró en defender a Lorenzo, por lo que el hermano menor de Chiquis, Johnny, salió en defensa de la empresaria.

“Estás defendiendo a alguien cuya primera esposa literalmente lo llevó a la corte por violencia doméstica”, le escribió furioso el actor de 20 años.

Además, aseguró que sí fue testigo de las agresiones del intérprete de Sal de mi vida contra su hermana. “Literalmente lo vi escupirle en la cara y golpearla mientras estaba consumido por la coca”, continuó López.

Johnny López defendió a su hermana y confirmó que él vio diversas agresiones de Lorenzo Méndez. (Foto: Captura de Pantalla/ Suelta la Sopa)

El joven actor, además, le reclamó al usuario que no hablara de la vida amorosa de Chiquis, pues es algo que no le concierne, además de que no sabe lo que realmente está pasando por su vida. “Ella se merece ser feliz después de todo lo que ha pasado, sobre todo después de todo lo que le hizo Lorenzo”.

López también opinó sobre las verdaderas intenciones del cantante. “Lorenzo es quien no quiere firmar los papeles del divorcio y le está pidiendo (a Chiquis) dinero ahora, todo después de intentar regresar con ella hasta el marzo”.

La ex esposa de Lorenzo Méndez, Claudia Galván, se vio envuelta en una polémica con el cantante por no hacerse cargo de su hija Victoria. Debido a las múltiples declaraciones de la ex bailarina, Chiquis y Lorenzo interpusieron una contrademanda contra Galván.

SEGUIR LEYENDO: