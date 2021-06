Sobrina de YosStop pide justicia para la joven violentada que denunció a la influencer

Daff Hoffman apenas suma poco más de mil followers en Instagram (Foto: Instagram@daffhoffman)

Tras la aprehensión de Yoselinne “N”, quien fue detenida la noche de este martes en su domicilio ubicado en la colonia Narvarte Poniente de Ciudad de México por agentes de la Fiscalía General de Justicia para ser presentada ante un juez de control en el Centro de Readaptación femenil de Santa Martha Acatitla, el caso ha causado conmoción.

Y es que luego de que en marzo pasado la influencer conocida como YosStop fuera denunciada penalmente por una joven, quien la acusó por el delito de posesión y distribución de pornografía infantil, derivado de su mediático caso en el que la youtuber se burló de la violación equiparada que la entonces adolescente de 16 años sufrió en 2018.

La situación de Ainara fue denunciada el 4 de marzo de 2021, cuando la asociación civil FemXFem dio a conocer la información en torno al procedimiento penal solicitado ante la Fiscalía en contra de Yoselinne y es hasta ahora, casi cuatro meses después que un juez ordenó su aprehensión.

Daff Hoffman reveló en el pasado que fue víctima de abuso sexual (Foto: Instagram@daffhoffman)

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, YosStop –como se le conoce en las redes sociales donde cuenta con millones de seguidores- no se opuso a la detención y se cubrió el rostro con una sudadera para evitar las cámaras.

Ahora es Daff Hoffman, sobrina de la también empresaria, quien habló al respecto y alzó la voz por las víctimas de abusos relacionados con la distribución de contenidos íntimos en las redes sociales sin el consentimiento de quienes en ellos aparecen, tal como lo señala la Ley Olimpia puesta en vigor recientemente.

“Me acabo de enterar de la detención de mi tía Yoss... Para quienes me están preguntando mi opinión al respecto, espero que la justicia llegue a la víctima y que los responsables no queden impunes. Distribuir material íntimo es un delito y debe ser sancionado #Ley Olimpia”, escribió Daff en una imagen con fondo violeta, el color distintivo de la lucha feminista.

La joven empatizó con las víctimas y apeló a la Ley Olimpia (Foto: Instagram@daffhoffman)

“Que paguen tanto los que la agredieron sexualmente como quien viralizó el abuso en redes sociales. Justicia”, escribió al pie.

Sin expresar su nombre, la joven de nombre Daffne expresó su solidaridad con Ainara, pues ella misma en el pasado ha hablado sobre los abusos físicos, emocionales y sexuales que sufrió siendo una niña.

Apenas este lunes 28 de junio, Daff contó haber sufrido diversos abusos físicos y psicológicos a manos de su padre, David Hoffman, hermano de la actriz Ginny Hoffman y de la hoy aprehendida Yoselinne “N”. La joven destacó que ni Ginny ni otros integrantes de la familia la apoyaron en el momento en que alzó la voz.

Además, reveló que a la edad de 9 años sufrió abuso sexual a manos de un tío materno, de quien no reveló su identidad.

Daff también aseguró que su padre la violentó física y psicológicamente en su niñez (Foto: Instagram@daffhoffman)

“Los primeros abusos que yo recibo son por parte de mi propio padre, esos abusos son físicos, en donde los golpes que él me da daba eran de verdad exagerados, y toda la familia fue testigo de eso, porque no era algo que hiciera cuando estábamos solos, o sea, él era una persona que me violentaba no importando quién estuviera viendo”, contó la joven a través de un enlace con el programa Ventaneando desde Monterrey, lugar donde radica alejada de su familia.

Al respecto del ataque sexual, Daffne relató: “Yo sufrí un abuso sexual por parte de alguien que era parte de alguien de mi familia, cuando yo era niña, fue el momento más traumático, sí, es algo que me ha marcado, fue una sola vez de un tío que nos fue a visitar a la casa y luego sufrí un abuso sexual aun siendo yo menor de edad, pero ya estando en la Ciudad de México, pero ya no fue por parte de alguien de mi familia. Mi familia supo, mi papá supo, nadie nunca me defendió”, destapó.

SEGUIR LEYENDO: