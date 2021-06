De Youtube a Santa Martha Acatitla: todo lo que debes saber del caso de YossTop

Yosstop fue detenida (Foto: Captura de pantalla YouTube)

La influencer Yosseline, mejor conocida como YossTop siempre ha causado todo tipo de controversia en redes sociales debido a sus comentarios, no obstante, después de la denuncia por presuntamente difundir material que fue calificado como “pornografía infantil” y su detención por parte de las autoridades capitalinas, su historia podría tomar un rumbo completamente lejos de las pantallas. Es por ello que, a continuación te decimos todo lo que debes saber de este caso.

Todo comenzó en 2018, cuando Ainara, una joven que acudió a una fiesta con compañeros de la preparatoria, no sabía que todo se convertiría en una pesadilla sin fin. Fue en dicha reuniónen la que -tras ingerir algunas bebidas alcohólicas- fue agredida sexualmente y el video del ataque viralizado en las redes sociales.

La mujer, que en esos años aún era adolescente, narró en marzo de este año para el programa Ventaneando que fue lo que sucedió después de ello.

“Yo no tenía idea de lo que había pasado, si el video no existiera jamás me habría dado cuenta. No me acuerdo, no tengo memoria de que haya pasado”, comentó al programa de espectáculos de TV Azteca.

Ainara destacó en aquel entonces que ella tuvo conocimiento de que había sido agredida cuando, dos días después, recibió un video en donde se mostraba todo lo que le había ocurrido: “Me lo mandó un niño que era mi amigo y me preguntó: ‘qué pasó’. Y cuando me di cuenta fue horrible, sí fue como si me hubieran soltado otro golpe”.

Yosstop se ha visto envuelta en varias polémicas (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Posteriormente, surgió un segundo video den el que Ainara se peleaba con unas mujeres y este material también se hizo viral rápidamente.

“Las niñas qe estuvieron involucrados en la pelea, eran amigas de los niños del otro video y de ahí fue que empezaron a decirme de cosas y llegamos al punto de lo que pasó. Tampoco quiero ponerme como víctima de esa pelea porque tuve mi responsabilidad en la pelea”, relató.

Después de ese segundo audiovisual fue que YossTop entró a la ecuación, pues ambos videos fueron evidenciados por la Youtuber y esto generó que Ainara fuera reconocida no sólo como la involucrada en la pelea, sino como la víctima de abuso sexual.

“El día que salió el video en YouTube fue cuando empezó a lloverme el hate y todas las personas se dieron que era yo y que no sólo fue la pelea, sino el video de la violación. Fue cuando todo comenzó a hacerse muy grande, me sentí súper mal, me sentía extremadamente expuesta y no estaba lista para toda esa atención”, aseguró la afectada.

Según la víctima, intentó acercarse a YosStop, pero ésta jamás le hizo caso para aclarar la situación, aunque sí lo hizo hace un año cuando su denuncia por TikTok se hizo viral.

“No pensé que se hiciera tan grande. Fueron básicamente por el video que ella había subido y cómo me dice de cosas, que si estoy gorda, que si moral distraída y fue cuando ella tuiteó que quería pruebas de mi denuncia”, señaló.

La joven presentó una denuncia contra la influencer (Foto: Ainara / Twitter)

La denuncia contra YossTop

El pasado miércoles 3 de marzo, la asociación civil FemXFem dio a conocer que Yoseline “N” fue acusada legalmente por cometer presuntamente delitos de pornografía infantil y violación equiparada hacia Ainara.

“Presentamos denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de Violación Equipara y Pornografía (Infantil), previstos en los artículos 175 y 187 del código Penal aplicable en esta Ciudad (sic)”, mencionó la denuncia compartida por FemXFem.

Los juristas hicieron un llamado a las autoridades a tratar el tema con perspectiva de género, pues la vulnerada se ha visto afectada tras “el bullying recibido, el abuso y la revictimización” a la que ha sido expuesta: “Después de un año y medio de terapia, así como de múltiples pláticas con expertos, tomó la decisión de iniciar un proceso penal”.

La influencer en todo momento negó su responsabilidad en el caso (Foto: FGJCDMX)

Su controversial detención

Fue este martes que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó a través de un comunicado que YossTop fue detenida y próximamente será trasladada al penal de Santa Martha Acatitla.

“Tras ser notificada de la orden de aprehensión en su contra e informada de sus derechos, la hoy aprehendida fue trasladada para ser certificada médicamente y ser posteriormente ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, para ser puesta a disposición del juez de control que la requirió”, mencionaron las autoridades.

Asimismo, la FGJ ahondó en que la youtuber fue localizada en la colonia Narvarte Poniente y que el representante social de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales solicitó y obtuvo una orden de cateo para cumplimentar el mandamiento judicial.

