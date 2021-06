“No tengo palabras”: “Rayito” apareció tras la detención de YosStop

YosStop al lado de su madre y su hermano, el influencer Ryan Hoffman (Foto: Instagram @justyoss).

Anoche fue detenida la youtuber Yosselin Hoffman, mejor conocida como YosStop, acusada del delito de posesión y distribución de “pornografía infantil”. Aunque la familia no ha lanzado un comunicado para expresar su sentir o posicionamiento frente al tema, esta tarde su hermano Ryan Hoffman “Rayito” tomó sus redes sociales para agradecer el apoyo.

“Gracias por todos sus mensajes, mi familia y yo lo apreciamos mucho. En este momento no tengo palabras para explicarles cómo me siento...siempre enfrentaré cualquier situación con la mejor de las vibras, tal cuál y cómo me conocen. Los quiero mucho”, escribió el youtuber.

Más tarde, la esposa del creador del contenido, la cantante e influencer venezolana Grecia, compartió las palabras de Rayito, posteó la historia y agregó un “Te amo mucho” como muestra de apoyo para su pareja.

El creador de contenido aseguró que enfrentará la situación con "las mejores vibras" (Foto: captura de Instagram @rayito).

Los que también reaccionaron ante la detención fue el equipo jurídico de Ainara Suárez, Schütte y Delsol Gojon Abogados. Los juristas celebraron el arresto que realizó a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y aseguraron que buscarán que su clienta obtenga la justicia que merece.

“No solo es la causa penal contra la investigada por el delito de pornografía (infantil), sino también en el desglose de la investigación por los delitos de pornografía, violación equiparada y lo que resulte en contra de Axel A., Carlos R., Nicolás B., Julián G., Patricio A. y QRR”, dijo la firma de abogados en su cuenta de Twitter.

Asimismo, compartieron una imagen donde se observan a las diferentes colectivas feministas y de Derechos Humanos que han seguido el caso, también se puede leer que piden que el caso no quede impune y se castigue a los culpables.

El equipo de abogados de Ainara Suárez celebró la detención y pidieron que se garantice justicia para el caso (Foto: captura de pantalla de Twitter @SchitteDelsol).

El pasado mes de marzo se dio a conocer que la influencer Hoffman fue acusada legalmente por poseer y distribuir imágenes de pornografía infantil en uno de sus videos de YouTube, al cual nombró Patética Generación y que meses después eliminó.

En aquel video, se puede escuchar a Yosseline referirse a la víctima como “put*”, “de moral distraída” y “gorda”; no obstante, en el material que presentó la joven que aparece es menor de edad y la creadora de contenido aseguró que tenía en su posesión con el material.

En el documento que presentó el equipo legal de Ainara S. se indicó que se presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la FGJCDMX por los delitos de violación equiparada y pornografía infantil, previstos en los artículos 175 y 187 del Código Penal aplicable en la capital del país.

*Información en curso

